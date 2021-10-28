"Будем объединяться". Разумков намекнул, что будет создавать политическую партию

Разумков: Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть Фото: rada.gov.ua

"Будем объединяться, будем двигаться вперед, будем… возвращать людей – и в парламенте – к тому, что есть те обещания, которых от нас ждут люди… Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей – даже не рейтинг, а доверие – не падало", – сказал Разумков.

У нардепа спросили, идет речь о парламентской группе или о создании политической силы.

"Думаю, что я найду силы и в государстве для того, чтобы далее развивать и все-таки сделать то, что мы обещали людям", – ответил Разумков.

По его словам, в настоящее время многие люди ему доверяют и поддерживают его.

"Есть те, кто пошел со мной, кто идет еще с далекого 2019 года, не меняя своих позиций… Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили. Люди поверили нам, что мы будем двигаться вперед. К сожалению, сегодня… действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен", – резюмировал Разумков.