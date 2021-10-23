Разумков рассказал, чем занимается после увольнения

Разумков намерен "вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям, и убедить коллег наконец этим заниматься" Фото: Дмитро Разумков / Facebook

"Стало меньше свободного времени. Больше положительных эмоций, но я думаю, что это только начало – дальше будет еще меньше... Я всем занимаюсь. У меня действительно много вопросов, которые нужно решать. Много планов, которые хочу реализовать. И много тех обещаний, которые мы еще давали давно", – сказал он.

Политик пояснил, что у него не всегда получалось заниматься этим на должности спикера, потому что, по его словам, для председателя Верховной Рады "продвигать предвыборные обещания лишь одной политической силы – это неправильно".

"Но сегодня больше времени, вдохновения, возможностей для того, чтобы наконец-то вернуться к тому, что говорили в 2019 году, что мы обещали людям. Ну, и убедить коллег наконец этим заниматься", – заявил Разумков.