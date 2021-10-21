Разумков о лишении его мандата: Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса

"Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса. Давайте так. Если мы говорим с вами о законе, оснований лишить меня мандата у них нет никаких. Вообще никаких. Что им этого хочется – я понимаю. Но это не детский сад!" – заявил Разумков.

Он пояснил, что при начале работы Рады этого созыва, 29 августа 2019 года, он написал заявление на вступление во фракцию "Слуга народа", которое "носит императивный характер – ты пишешь и вступаешь, это не решение фракции". После того как он стал спикером Верховной Рады, он не мог, согласно регламенту, входить в состав какой-либо депутатской фракции и группы.

"Бессмыслицы, которые рассказывают коллеги, что мы посмотрим – не посмотрим, так не работает. Читайте законы! Иногда это полезно, особенно для народных депутатов.... После того как я перестал быть председателем Верховной Рады, никаких заявлений также я не писал. Поэтому оснований для лишения меня мандата нет никаких. Просто никаких", – считает экс-спикер.

При этом Разумков признал, что из фракции "Слуга народа" его могут исключить.

"Да. Это их право. Они могут это рассмотреть на ближайшем заседании, если им не нравится моя деятельность. Но все. Я действительно с ними не боролся за пост, так как считаю, что бороться за должности – это плохо. В целом плохо. Но, я уже говорил, не они мне давали мандат. Мне давали мандат люди. Напоминаю, что я первым номером шел в списке. Я многое сделал и в первой, и во второй кампаниях. Забирать или не забирать этот мандат у меня тоже будут люди. Но на следующих выборах. Это уже будет зависеть от того, что я буду делать, как я буду себя вести и будут ли мне верить люди", – заявил Разумков.

На вопрос о том, сам ли он выбрал место рядом с фракцией "Европейской солидарности" и внефракционными депутатами, на котором сейчас сидит в сессионном зале парламента, или это сделал аппарат Рады, Разумков пояснил, что это то место, на котором он сидел в первый день, когда началась работа этого созыва, и с которого он пошел работать спикером.