Разумков о лишении его мандата: Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса

"Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса. Давайте так. Если мы говорим с вами о законе, оснований лишить меня мандата у них нет никаких. Вообще никаких. Что им этого хочется – я понимаю. Но это не детский сад!" – заявил Разумков.
Он пояснил, что при начале работы Рады этого созыва, 29 августа 2019 года, он написал заявление на вступление во фракцию "Слуга народа", которое "носит императивный характер – ты пишешь и вступаешь, это не решение фракции". После того как он стал спикером Верховной Рады, он не мог, согласно регламенту, входить в состав какой-либо депутатской фракции и группы.
"Бессмыслицы, которые рассказывают коллеги, что мы посмотрим – не посмотрим, так не работает. Читайте законы! Иногда это полезно, особенно для народных депутатов.... После того как я перестал быть председателем Верховной Рады, никаких заявлений также я не писал. Поэтому оснований для лишения меня мандата нет никаких. Просто никаких", – считает экс-спикер.
При этом Разумков признал, что из фракции "Слуга народа" его могут исключить.
"Да. Это их право. Они могут это рассмотреть на ближайшем заседании, если им не нравится моя деятельность. Но все. Я действительно с ними не боролся за пост, так как считаю, что бороться за должности – это плохо. В целом плохо. Но, я уже говорил, не они мне давали мандат. Мне давали мандат люди. Напоминаю, что я первым номером шел в списке. Я многое сделал и в первой, и во второй кампаниях. Забирать или не забирать этот мандат у меня тоже будут люди. Но на следующих выборах. Это уже будет зависеть от того, что я буду делать, как я буду себя вести и будут ли мне верить люди", – заявил Разумков.
На вопрос о том, сам ли он выбрал место рядом с фракцией "Европейской солидарности" и внефракционными депутатами, на котором сейчас сидит в сессионном зале парламента, или это сделал аппарат Рады, Разумков пояснил, что это то место, на котором он сидел в первый день, когда началась работа этого созыва, и с которого он пошел работать спикером.
Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".
Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".
8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера.
Стефанчук не исключает, что партия "Слуга народа" может принять решение о лишении Разумкова мандата. Такие решения, по его словам, принимаются на съезде партии.
Глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал 7 октября, что съезд политсилы планируют на середину ноября. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в тот же день, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата.
Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.
В день голосования нардепов за отставку спикера Рады, 7 октября, Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.
Согласно 81 статье Конституции, нардеп, прошедший в Раду по списку партии, может потерять мандат, если напишет заявление о выходе из фракции.