ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков о лишении его мандата: Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков: Оснований для лишения меня мандата нет никаких. Просто никаких
Разумков: Оснований для лишения меня мандата нет никаких. Просто никаких
Фото: rada.gov.ua

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что у монобольшинства нет юридических оснований, чтобы лишить его мандата. Об этом он сказал в интервью "Цензор.НЕТ".

"Меня можно застрелить – это тоже вариант для решения вопроса. Давайте так. Если мы говорим с вами о законе, оснований лишить меня мандата у них нет никаких. Вообще никаких. Что им этого хочется – я понимаю. Но это не детский сад!" – заявил Разумков.

Он пояснил, что при начале работы Рады этого созыва, 29 августа 2019 года, он написал заявление на вступление во фракцию "Слуга народа", которое "носит императивный характер – ты пишешь и вступаешь, это не решение фракции". После того как он стал спикером Верховной Рады, он не мог, согласно регламенту, входить в состав какой-либо депутатской фракции и группы.

"Бессмыслицы, которые рассказывают коллеги, что мы посмотрим – не посмотрим, так не работает. Читайте законы! Иногда это полезно, особенно для народных депутатов.... После того как я перестал быть председателем Верховной Рады, никаких заявлений также я не писал. Поэтому оснований для лишения меня мандата нет никаких. Просто никаких", – считает экс-спикер.

При этом Разумков признал, что из фракции "Слуга народа" его могут исключить.

"Да. Это их право. Они могут это рассмотреть на ближайшем заседании, если им не нравится моя деятельность. Но все. Я действительно с ними не боролся за пост, так как считаю, что бороться за должности – это плохо. В целом плохо. Но, я уже говорил, не они мне давали мандат. Мне давали мандат люди. Напоминаю, что я первым номером шел в списке. Я многое сделал и в первой, и во второй кампаниях. Забирать или не забирать этот мандат у меня тоже будут люди. Но на следующих выборах. Это уже будет зависеть от того, что я буду делать, как я буду себя вести и будут ли мне верить люди", – заявил Разумков.

На вопрос о том, сам ли он выбрал место рядом с фракцией "Европейской солидарности" и внефракционными депутатами, на котором сейчас сидит в сессионном зале парламента, или это сделал аппарат Рады, Разумков пояснил, что это то место, на котором он сидел в первый день, когда началась работа этого созыва, и с которого он пошел работать спикером. 

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера. 

Стефанчук не исключает, что партия "Слуга народа" может принять решение о лишении Разумкова мандата. Такие решения, по его словам, принимаются на съезде партии.

Глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал 7 октября, что съезд политсилы планируют на середину ноября. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в тот же день, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады, 7 октября, Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.

Согласно 81 статье Конституции, нардеп, прошедший в Раду по списку партии, может потерять мандат, если напишет заявление о выходе из фракции.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, парламент, мандат, Слуга народа, Дмитрий Разумков, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Как ты сюда попал, чего дрожишь?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
"Было страшно". Гвоздева рассказала подробности аварии
Джанабаева показала шестимесячную дочь
Джанабаева показала шестимесячную дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS