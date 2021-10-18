Стефанчук не исключил, что партия "Слуга народа" может лишить Разумкова мандата

Стефанчук (на фото) стал спикером Рады после того, как с этой должности отозвали Разумкова Фото: rada.gov.ua

Об этом Стефанчук рассказал 18 октября во время брифинга в парламенте, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Стефанчука спросили, могут ли его предшественника в должности спикера Рады лишить мандата.

"Это вопрос очень отдельного случая, мне кажется. Эти решения принимаются только съездом партии, в случае необходимых предпосылок, если они будут. Но тут нужно учитывать политические, юридические и морально-этические вопросы", – отметил Стефанчук.

Глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал 7 октября, что съезд политсилы планируют на середину ноября. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в тот же день, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады 7 октября Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.