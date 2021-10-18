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ПОЛИТИКА

Стефанчук не исключил, что партия "Слуга народа" может лишить Разумкова мандата

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Стефанчук (на фото) стал спикером Рады после того, как с этой должности отозвали Разумкова
Стефанчук (на фото) стал спикером Рады после того, как с этой должности отозвали Разумкова
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает, что партия "Слуга народа" может принять решение о лишении мандата бывшего спикера Рады, внефракционного нардепа Дмитрия Разумкова.

Об этом Стефанчук рассказал 18 октября во время брифинга в парламенте, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Стефанчука спросили, могут ли его предшественника в должности спикера Рады лишить мандата.

"Это вопрос очень отдельного случая, мне кажется. Эти решения принимаются только съездом партии, в случае необходимых предпосылок, если они будут. Но тут нужно учитывать политические, юридические и морально-этические вопросы", – отметил Стефанчук.

Глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал 7 октября, что съезд политсилы планируют на середину ноября. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в тот же день, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады 7 октября Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.

Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера. На должность вице-спикера претендует Корниенко.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, отставка, мандат, съезд, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук
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