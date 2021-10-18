18 октября парламентская фракция "Слуга народа" обсудит кадровые вопросы без Зеленского – Стефанчук

"Завтра будет заседание фракции "Слуга народа" и будут решаться в том числе и кадровые вопросы, но, чтобы они попали в зал, нужно время. На этой неделе кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции будем решать, какие кадровые вопросы будут выноситься в зал и какова будет позиция парламента", – сказал он.

По словам спикера, нужно "дождаться политического решения".

Стефанчук также ответил на вопрос об избрании его первого заместителя.

"Мы завершили рассмотрение этого вопроса на половине в пятницу. Соответственно, в следующий вторник мы продолжим этот вопрос. Я думаю, решение и избрание первого заместителя председателя Верховной Рады займет где-то полтора часа", – объяснил спикер Рады.

Он подчеркнул, что первым вице-спикером "станет тот, за кого проголосует Рада".

Стефанчук отметил, что на заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский присутствовать не планировал.