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Стефанчук уверен, что законопроект о местном референдуме будет вынесен на голосование до Нового года

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Стефанчук: Сейчас законопроект находится на рассмотрении в комитете
Стефанчук: Сейчас законопроект находится на рассмотрении в комитете
Фото: rada.gov.ua

Законопроект о местном референдуме может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении до конца года. Об этом на брифинге заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"К сожалению, это как раз и было моим преткновением с [бывшим спикером парламента] Дмитрием Александровичем [Разумковым], потому что еще в июне я попросил направить [законопроект] в Венецианскую комиссию, а он ответил мне, что, к сожалению, Венецианская комиссия загружена и мы не будем направлять туда законопроект. Поэтому сейчас он находится на рассмотрении в комитете. И я очень надеюсь, что после того, как мы пройдем эту неделю, обязательно внесем его в повестку дня... Я думаю, что до Нового года – по крайней мере, к первому чтению – он будет внесен в зал", – сказал спикер.

Контекст:

Законопроект №5512 о местном референдуме был зарегистрирован в Раде 19 мая. Как указано в пояснительной записке, законопроектом предусматривает следующие виды местного референдума по предмету: утверждение устава территориальной общины или изменений в него; утверждение программы развития территориальной общины или изменений в нее; досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского совета; досрочное прекращение полномочий сельского, поселкового, городского головы; потеря силы нормативно-правового акта органа местного самоуправления или отдельных его положений; другой вопрос местного значения, отнесенный Конституцией и законами Украины к ведению территориальной общины, ее органов и должностных лиц.

26 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о проведении референдума. Согласно закону, всеукраинский референдум по народной инициативе может быть проведен по требованию не менее чем 3 млн граждан Украины, имеющих право голоса. Объявляет проведение референдума президент своим указом.

На референдум смогут выносить только четыре группы вопросов. Они должны касаться утверждения закона о внесении изменений в разделы І ("Общие вопросы"), ІІІ ("Выборы. Референдум") и XIII ("Внесение изменений в Конституцию Украины") основного закона, вопросов общегосударственного значения, изменения территории Украины, утраты силы закона или отдельных его положений.

Не могут выноситься на референдум вопросы, которые касаются налогов, бюджета и амнистии, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности страны, разжигание межэтнической, расовой, религиозной розни и которые противоречат Конституции Украины и нормам международного права.

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская считает, что закон не идеален, однако в него включено необходимое количество предохранителей, чтобы на обсуждение не выносились вопросы, которые могут нанести вред суверенитету Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, референдум, законопроект, Руслан Стефанчук
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