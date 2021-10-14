ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Стефанчук заявил, что на заседании фракции "Слуга народа" будут "остро" обсуждать вопрос с высказываниями Третьяковой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стефанчук: В Украине жизнь является высшей социальной ценностью
Стефанчук: В Украине жизнь является высшей социальной ценностью
Фото: rada.gov.ua

На ближайшем заседании фракции "Слуга народа" будет "очень острое" обсуждение вопроса касательно высказываний нардепа от этой фракции Галины Третьяковой об умершем нардепе от группы "За майбутнє" Антоне Полякове. Об этом сообщил глава парламента Руслан Стефанчук на брифинге 13 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Свою позицию я четко высказал, когда этот вопрос прозвучал в зале. Я могу четко сказать, что в Украине жизнь является высшей социальной ценностью... Какими будут последствия? Ну, вы знаете, что у нас в регламенте предусмотрен ряд последствий. Мне передали письма от фракций и групп, чтобы отстранить ее [Галину Третьякову] на определенное количество заседаний и рассмотреть вопрос возможного отстранения ее от должности главы комитета", – сказал спикер.

Он сообщил, что направил документы в регламентный комитет парламента.

"Я думаю, что это будет очень горячим вопросом на [заседании] фракции ["Слуга народа" 18 октября], потому что если вы видели дальнейшую переписку в официальном чате, даже там очень много членов фракции ее не поддержали. И поэтому я думаю, что этот вопрос будет очень острым, и какое решение примет фракция, такое потом будет и в решении Верховной Рады", – заявил Стефанчук.

Контекст:

После информации о смерти внефракционного нардепа Антона Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше". Нардепы после этого начали покидать чат.

Позже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа".

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий.

Глава фракции Давид Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Поляков умер в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.

По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, сообщили в МВД. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Антон Поляков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
"Я выкину с лодки дитятко, чтобы плавать научить, а Андрей будет соломинку протягивать". Жена Пятова рассказала о ссоре с мужем
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
  "Красотка отожгла!", "Прям рай для ушей". Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Какая роскошная", "Нельзя так шокировать". Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Прикид – чисто постебаться", "Образ похож на советского хоккеиста". Молодая жена Петросяна похвасталась новым нарядом
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
"Моя сила, мое вдохновение, мой космос". Участник "Танцев со звездами" Логай показал свою жену
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
Звезда "Один дома" Калкин отреагировал на ремейк этого фильма
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз на 43-летней креолке
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
Участница "Танцев со звездами" Евгения Власова заявила, что Макс Леонов после аварии не может танцевать
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Заурядная внешность спившейся женщины". Волочкова пообещала сделать "что-то потрясающее" со своей внешностью
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
"Ослепительно". Шакира заселфилась в наряде с глубоким декольте
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
  "Это немножко чудо". Судья "Танцев со звездами" Максим Чмерковский рассказал, как ему едва не оторвало ногу
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
"Это проститутка. Добилась цели и решила рассказать, что к ней приставали". Буланова осудила артисток, заявивших о домогательствах
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
  Билли Айлиш после премьеры фильма о Джеймсе Бонде рассказала, какое впечатление на нее произвели принц Уильям и его жена Кэтрин
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
60-летний Ван Дамм похвастался своим бицепсом. Видео
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Груди сногсшибательные". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголила декольте
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"Голожопая", "Где трусы?" Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"В райском саду ходили голышом", "Ева-искусительница". Актриса студии "Квартал 95" показала фигуру
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Мощь!" Деми Мур сфотографировалась на фоне гигантского фаллоса
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
"Потрясающая фигура", "Лицо ангела – попа дьявола". Бывшая участница "ВИА Гры" Котова позировала в постели без одежды
  Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию
Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию G
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Сексуальная женщина с шикарными сисяндрами". Волочкова показала декольте
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
"Боже, Надя, так нельзя", "Шикарная грудь". Мейхер снялась в ролике без бюстгальтера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS