Стефанчук заявил, что на заседании фракции "Слуга народа" будут "остро" обсуждать вопрос с высказываниями Третьяковой

"Свою позицию я четко высказал, когда этот вопрос прозвучал в зале. Я могу четко сказать, что в Украине жизнь является высшей социальной ценностью... Какими будут последствия? Ну, вы знаете, что у нас в регламенте предусмотрен ряд последствий. Мне передали письма от фракций и групп, чтобы отстранить ее [Галину Третьякову] на определенное количество заседаний и рассмотреть вопрос возможного отстранения ее от должности главы комитета", – сказал спикер.

Он сообщил, что направил документы в регламентный комитет парламента.

"Я думаю, что это будет очень горячим вопросом на [заседании] фракции ["Слуга народа" 18 октября], потому что если вы видели дальнейшую переписку в официальном чате, даже там очень много членов фракции ее не поддержали. И поэтому я думаю, что этот вопрос будет очень острым, и какое решение примет фракция, такое потом будет и в решении Верховной Рады", – заявил Стефанчук.