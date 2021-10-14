Стефанчук заявил, что на заседании фракции "Слуга народа" будут "остро" обсуждать вопрос с высказываниями Третьяковой

"Свою позицию я четко высказал, когда этот вопрос прозвучал в зале. Я могу четко сказать, что в Украине жизнь является высшей социальной ценностью... Какими будут последствия? Ну, вы знаете, что у нас в регламенте предусмотрен ряд последствий. Мне передали письма от фракций и групп, чтобы отстранить ее [Галину Третьякову] на определенное количество заседаний и рассмотреть вопрос возможного отстранения ее от должности главы комитета", – сказал спикер.
Он сообщил, что направил документы в регламентный комитет парламента.
"Я думаю, что это будет очень горячим вопросом на [заседании] фракции ["Слуга народа" 18 октября], потому что если вы видели дальнейшую переписку в официальном чате, даже там очень много членов фракции ее не поддержали. И поэтому я думаю, что этот вопрос будет очень острым, и какое решение примет фракция, такое потом будет и в решении Верховной Рады", – заявил Стефанчук.
После информации о смерти внефракционного нардепа Антона Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше". Нардепы после этого начали покидать чат.
Позже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа".
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что с отстранением Третьяковой от пленарных заседаний на пять дней могут возникнуть сложности, так как все, что говорит депутат вне зала парламента и комитетов, не является формальным поводом для таких действий.
Глава фракции Давид Арахамия поддерживает отстранение Третьяковой на пять пленарных дней, но считает, что нет оснований увольнять ее с поста главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Поляков умер в ночь на 8 октября в возрасте 33 лет. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.
По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.
Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Или он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
По данным следствия, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми: таксистом, помощником Скороход Русланом Джамбулатовым и еще одним человеком, подробностей о котором в МВД не раскрывали.
По данным правоохранителей, Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки с Джамбулатовым и катался на машине по Киеву. Таксист некоторое время ездил за ними, а потом Поляков пересел в такси, сообщили в МВД.