Арахамия считает, что Третьякову не нужно лишать должности главы комитета из-за ее высказываний о погибшем нардепе Полякове

"Я услышал об этом скандале. Мы собрали всех глав фракций, я лично извинился перед всеми, потом предложил, что я выйду, поговорю с Галиной и сделаю так, чтобы она покинула зал заседаний, чтобы не было разворачивания этого скандала. Потом я вышел на трибуну и извинился перед всеми коллегами за ее поведение, перед зрителями и избирателями и, конечно, перед родными и близкими погибшего человека... Честно говоря, она моральная личность, просто я не понимаю... Возможно, там кризис был большой за последние несколько дней, очень напряженно все работали – возможно, с этим связано", – сказал он.

Арахамия заявил, что пока "не общался дополнительно" с Третьяковой после инцидента.

"Она уехала из парламента. Но у нас было большое возмущение в чате фракции", – заявил политик.

Он напомнил, что фракции подписали заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову на пять пленарных заседаний.

"Я не считаю, честно говоря, что глава комитета... Человек что-то сказал, это неприемлемо. Но нельзя за слова... Глава комитета – это же менеджерская должность. Если она решит сама уйти – я поддержу. Но я имею в виду, что просто через колено ломать эту ситуацию мы не будем", – заявил нардеп.

Позже он добавил: "Мы с ней будем общаться отдельно".