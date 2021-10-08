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ПОЛИТИКА

Арахамия считает, что Третьякову не нужно лишать должности главы комитета из-за ее высказываний о погибшем нардепе Полякове

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Арахамия: Я лично извинился перед всеми за слова Третьяковой
Арахамия: Я лично извинился перед всеми за слова Третьяковой
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что его коллегу по фракции Галину Третьякову не нужно лишать должности главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов из-за ее высказываний о погибшем внефракционном нардепе Антоне Полякове. Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 8 октября.

"Я услышал об этом скандале. Мы собрали всех глав фракций, я лично извинился перед всеми, потом предложил, что я выйду, поговорю с Галиной и сделаю так, чтобы она покинула зал заседаний, чтобы не было разворачивания этого скандала. Потом я вышел на трибуну и извинился перед всеми коллегами за ее поведение, перед зрителями и избирателями и, конечно, перед родными и близкими погибшего человека... Честно говоря, она моральная личность, просто я не понимаю... Возможно, там кризис был большой за последние несколько дней, очень напряженно все работали – возможно, с этим связано", – сказал он.

Арахамия заявил, что пока "не общался дополнительно" с Третьяковой после инцидента.

"Она уехала из парламента. Но у нас было большое возмущение в чате фракции", – заявил политик. 

Он напомнил, что фракции подписали заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову на пять пленарных заседаний.

"Я не считаю, честно говоря, что глава комитета... Человек что-то сказал, это неприемлемо. Но нельзя за слова... Глава комитета – это же менеджерская должность. Если она решит сама уйти – я поддержу. Но я имею в виду, что просто через колено ломать эту ситуацию мы не будем", – заявил нардеп.

Позже он добавил: "Мы с ней будем общаться отдельно".

Контекст:

После информации о смерти внефракционного нардепа Антона Полякова Третьякова в чате фракции "Слуга народа" написала, что стало "одним врагом меньше". Нардепы после этого начали покидать чат.

Позже нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал еще один скриншот сообщения Третьяковой: "И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "слугами народа".

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.

Поляков и его сожительница, нардеп Анна Скороход избирались в Раду по мажоритарным округам от партии "Слуга народа", но их обоих исключили из фракции в ноябре 2019 года – первый замглавы фракции Александр Корниенко заявлял в интервью НВ, что Скороход якобы предлагала деньги коллегам, а Поляков не голосовал за важные для фракции законопроекты.

Нардепы намеревались создать свою депутатскую группу, но летом 2020 года сперва Поляков, а позднее и Скороход вошли в группу "За майбутнє".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Слуга народа, Давид Арахамия, Галина Третьякова, Антон Поляков, Свобода слова Савика Шустера
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