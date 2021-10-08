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ПОЛИТИКА

"Я с ним в связи не состояла". Гончаренко опубликовал скриншот еще одного сообщения Третьяковой о Полякове в чате "Слуги народа"

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Гончаренко: У меня, в принципе, нет слов
Гончаренко: У меня, в принципе, нет слов
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко 8 октября в Facebook опубликовал скриншот очередного сообщения депутата от "Слуги народа" и главы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и делам ветеранов Галины Третьяковой о смерти нардепа Антона Полякова.

"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "Слугами народа", – написала Третьякова в чате фракции "Слуги народа" в WhatsApp.

Комментируя опубликованный скриншот, Гончаренко отметил: "Продолжение от Третьяковой. У меня, в принципе, нет слов".

Скриншот: Олексій Гончаренко / Facebook
Скриншот: Олексій Гончаренко / Facebook

Ранее сегодня лидер депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица обвинил Третьякову в неуважении к умершему Полякову.

Ее могут временно отстранить от пленарных заседаний после сообщения в чате фракции "Слуги народа". Комментируя смерть Полякова, она написала, что стало "одним врагом меньше".

Контекст:

Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси. 

Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".

Теги: Алексей Гончаренко, WhatsApp, Галина Третьякова, Антон Поляков
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