"Я с ним в связи не состояла". Гончаренко опубликовал скриншот еще одного сообщения Третьяковой о Полякове в чате "Слуги народа"

"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "Слугами народа", – написала Третьякова в чате фракции "Слуги народа" в WhatsApp.
Комментируя опубликованный скриншот, Гончаренко отметил: "Продолжение от Третьяковой. У меня, в принципе, нет слов".
Ранее сегодня лидер депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица обвинил Третьякову в неуважении к умершему Полякову.
Ее могут временно отстранить от пленарных заседаний после сообщения в чате фракции "Слуги народа". Комментируя смерть Полякова, она написала, что стало "одним врагом меньше".
Полякова нашли мертвым в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".
По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность. В прокуратуре отметили, что нардеп потерял сознание в такси.
Народным депутатом Поляков стал в 2019 году. Выдвигался партией "Слуга народа" в 206 избирательном округе. Был беспартийным, в парламенте состоял в депутатской группе "За майбутнє".