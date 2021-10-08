"Я с ним в связи не состояла". Гончаренко опубликовал скриншот еще одного сообщения Третьяковой о Полякове в чате "Слуги народа"

Гончаренко: У меня, в принципе, нет слов Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "Слугами народа", – написала Третьякова в чате фракции "Слуги народа" в WhatsApp.

Комментируя опубликованный скриншот, Гончаренко отметил: "Продолжение от Третьяковой. У меня, в принципе, нет слов".

Скриншот: Олексій Гончаренко / Facebook

Ранее сегодня лидер депутатской группы "За майбутнє" Игорь Палица обвинил Третьякову в неуважении к умершему Полякову.

Ее могут временно отстранить от пленарных заседаний после сообщения в чате фракции "Слуги народа". Комментируя смерть Полякова, она написала, что стало "одним врагом меньше".