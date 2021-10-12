МВД установило трех человек, с которыми контактировал нардеп Поляков в ночь смерти

По данным ведомства, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми, в том числе с водителем такси, в котором нардепу стало плохо.
"С ним (таксистом. – "ГОРДОН") сейчас правоохранители проводят различные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей, кроме потерпевшего. Потому что есть еще третье лицо, которое также находилось с ним (Поляковым. – "ГОРДОН") в компании", – сказал Шевченко.
По состоянию на 12 октября в деле о смерти Полякова о подозрении никому не сообщили, добавил спикер МВД.
Поляков скончался в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.
По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.
Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.
10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
11 октября адвокат водителя такси заявил, что его клиент изменил показания. В частности, таксист изначально рассказывал, что подобрал нардепа на остановке. "На самом деле ему его подвезли из другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез", – сказал адвокат.