МВД установило трех человек, с которыми контактировал нардеп Поляков в ночь смерти

По данным ведомства, в ночь смерти Поляков контактировал с тремя людьми, в том числе с водителем такси, в котором нардепу стало плохо.

"С ним (таксистом. – "ГОРДОН") сейчас правоохранители проводят различные следственные действия, чтобы полностью установить место, роль и искренность каждого из трех свидетелей, кроме потерпевшего. Потому что есть еще третье лицо, которое также находилось с ним (Поляковым. – "ГОРДОН") в компании", – сказал Шевченко.

По состоянию на 12 октября в деле о смерти Полякова о подозрении никому не сообщили, добавил спикер МВД.