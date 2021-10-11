Водитель такси, который вез Полякова, изменил показания – адвокат

Издание не называет имен ни таксиста, ни адвоката. По словам юриста, его клиент изменил показания после проверки камер видеонаблюдения.

Адвокат говорил сегодня ТСН, что таксист изначально дал неправдивые показания: он рассказывал, что подобрал нардепа на остановке. Юрист говорит, что в отделении полиции его подзащитного избили за дачу ложных показаний.

"Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли из другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", – сказал адвокат в комментарии ТСН.

В беседе с "Сегодня" он заявил, что Поляков пересел в автомобиль таксиста из автомобиля помощника нардепа из группы "За майбутнє" Анны Скороход Руслана Джамбулатова.

По словам адвоката, его клиент солгал, так как не хотел "раздувать эту историю".

"Он изменил показания. Сначала сказал, что забрал пассажира со стоянки. Его показания проверили с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что на самом деле – из другого авто. У клиента спросили: "Почему ты врешь?" Был локальный конфликт, но ничего страшного не произошло, клиент не имеет ни к кому претензий. Почему изменил показания? Не хотел впутывать других людей", – сказал юрист.

По данным полиции, именно с Джамбулатовым Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки и катался на машине по Киеву. В полиции сообщали, что Поляков и Скороход сожительствовали и накануне смерти нардепа поссорились.