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ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель такси, который вез Полякова, изменил показания – адвокат

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Поляков скончался в ночь на 8 октября
Поляков скончался в ночь на 8 октября
Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

Водитель такси, который в ночь на 8 октября вез нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова и в машине которого скончался парламентарий, изменил свои показания. Об этом его адвокат рассказал сайту "Сегодня" 11 октября.

Издание не называет имен ни таксиста, ни адвоката. По словам юриста, его клиент изменил показания после проверки камер видеонаблюдения. 

Адвокат говорил сегодня ТСН, что таксист изначально дал неправдивые показания: он рассказывал, что подобрал нардепа на остановке. Юрист говорит, что в отделении полиции его подзащитного избили за дачу ложных показаний. 

"Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле ему его подвезли из другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", – сказал адвокат в комментарии ТСН. 

В беседе с "Сегодня" он заявил, что Поляков пересел в автомобиль таксиста из автомобиля помощника нардепа из группы "За майбутнє" Анны Скороход Руслана Джамбулатова. 

По словам адвоката, его клиент солгал, так как не хотел "раздувать эту историю". 

"Он изменил показания. Сначала сказал, что забрал пассажира со стоянки. Его показания проверили с помощью камер видеонаблюдения. Выяснилось, что на самом деле – из другого авто. У клиента спросили: "Почему ты врешь?" Был локальный конфликт, но ничего страшного не произошло, клиент не имеет ни к кому претензий. Почему изменил показания? Не хотел впутывать других людей", – сказал юрист. 

По данным полиции, именно с Джамбулатовым Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки и катался на машине по Киеву. В полиции сообщали, что Поляков и Скороход сожительствовали и накануне смерти нардепа поссорились.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Сегодня его похоронили в Чернигове

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной.  9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: смерть, такси, адвокат, автомобиль, Антон Поляков
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