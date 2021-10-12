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Таксист некоторое время ездил за машиной с Поляковым, прежде чем того пересадили – МВД

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Поляков скончался в ночь на 8 октября
Поляков скончался в ночь на 8 октября
Фото: Поляков Антон - депутат ВРУ - 206 округ / Facebook

Нардеп от группы "За майбутнє" Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, в котором ему стало плохо в ночь на 8 октября. Об этом директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко рассказал в эфире канала "Украина 24".

Показания, которые таксист дает под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал во время общения с полицейскими на месте происшествия, подтвердил Шевченко.

"Я не знаю, обманул он или нет, но он [изначально] сказал, что случайно подобрал пассажира. На самом деле он не подбирал случайно этого пассажира, он некоторое время ездил вслед за машиной с нашим пассажиром потерпевшим, который некоторое время ездил по городу с другим свидетелем", – заявил Шевченко. 

Представитель МВД не стал отвечать на вопрос, почему таксист ездил за этим автомобилем, отметив, что не может раскрывать показания фигурантов. 

"Единственное, что могу сказать: пока подозрений нет. Если следствие будет считать, что можно выходить на подозрение, полиция Киева об этом сообщит очень быстро", – добавил Шевченко.

Он уточнил, что правоохранители установили всех лиц, с которыми в ночь смерти контактировал Поляков. Кроме таксиста, речь идет еще о двух людях.

Контекст:

Поляков скончался в ночь на 8 октября. Полиция Киева сообщила, что депутату стало плохо в такси. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". 11 октября его похоронили в Чернигове.

По предварительным данным, причиной смерти Полякова стала острая коронарная недостаточность.

Изначально полиция рассматривала несколько версий причины смерти Полякова, в том числе отравление, но склонялись правоохранители к тому, что смерть была естественной. 9 октября нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

10 октября в МВД подтвердили, что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию о наличии в организме погибшего алкоголя и метадона. "Версии две – либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", – заявил глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

11 октября адвокат водителя такси заявил, что его клиент изменил показания – таксист изначально рассказывал, что подобрал нардепа на остановке. "На самом деле ему его подвезли из другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез", – сказал адвокат. По его словам, Поляков пересел из машины помощника нардепа из группы "За майбутнє" Анны Скороход Руслана Джамбулатова.

По данным полиции, именно с Джамбулатовым Поляков перед смертью употреблял спиртные напитки и катался на машине по Киеву. В полиции сообщали, что Поляков и Скороход сожительствовали и накануне смерти нардепа поссорились.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, такси, следствие, Артем Шевченко, свидетели, уголовное производство, Антон Поляков, пассажиры
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