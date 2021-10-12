Таксист некоторое время ездил за машиной с Поляковым, прежде чем того пересадили – МВД

Показания, которые таксист дает под протокол, отличаются от тех сообщений, которые он делал во время общения с полицейскими на месте происшествия, подтвердил Шевченко.

"Я не знаю, обманул он или нет, но он [изначально] сказал, что случайно подобрал пассажира. На самом деле он не подбирал случайно этого пассажира, он некоторое время ездил вслед за машиной с нашим пассажиром потерпевшим, который некоторое время ездил по городу с другим свидетелем", – заявил Шевченко.

Представитель МВД не стал отвечать на вопрос, почему таксист ездил за этим автомобилем, отметив, что не может раскрывать показания фигурантов.

"Единственное, что могу сказать: пока подозрений нет. Если следствие будет считать, что можно выходить на подозрение, полиция Киева об этом сообщит очень быстро", – добавил Шевченко.

Он уточнил, что правоохранители установили всех лиц, с которыми в ночь смерти контактировал Поляков. Кроме таксиста, речь идет еще о двух людях.