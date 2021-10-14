Внеочередное заседание Рады может пройти 21 октября. Стефанчук рассказал, что будут рассматривать

"Внеочередное заседание, насколько я знаю, будет запланировано в четверг во второй половине дня", – сказал он.

По словам Стефанчука, на заседании планируют рассмотреть более десяти вопросов, связанных с евроинтеграцией.

"Это ответ парламента саммиту Украина – ЕС, который прошел очень успешно: мы получили соглашение об "открытом небе", которое не могли получить 30 лет государственности Украины. Было очень много заверений вне кулуарных встреч, и даже те коллеги из ЕС, которые всегда умалчивали о европейской перспективе Украины, об этом уже откровенно заговорили", – сказал он.