На следующей пленарной неделе может состояться внеочередное заседание Рады – спикер "Слуги народа"

Следующая неделя в Верховной Раде будет пленарной Фото: rada.gov.ua

По ее словам, члены фракции намерены инициировать внеочередное заседание для принятия евроинтеграционных законов:

№4554 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС";

№3680 "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно упрощения процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян)";

№0112 "О ратификации гарантийного соглашения "Логистическая сеть (модернизация и цифровизация "Укрпошти")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком";

№0124 "О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Королевства Дания об избегании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество".

Когда именно может состояться заседание, Палийчук не указала.