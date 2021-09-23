Нардепы не приняли ни один из законопроектов на внеочередном заседании Рады

Нардепы по полной процедуре рассмотрели законопроекты:

№2645-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно применения регистраторов расчетных операций;

№3853 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения);

№3853-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения ежегодного повышения предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;

№3853-2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно определения объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;

№3993 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физлиц–предпринимателей;

№3993-1 о внесении в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физлиц–предпринимателей.

Ни один из документов не набрал нужного количества голосов.

Народный депутат от "Европейской солидарности" заявил во время выступления в Раде, что депутаты от "Слуги народа" не пришли в сессионный зал, потому что "им 100 лет это не нужно".

"А перед этим мы рассматривали закон вроде бы про деолигархизацию, а на самом деле это закон про монархизацию Украины под рукой Владимира Первого", – сказал нардеп.

Заместитель спикера Верховной Рады Елена Кондратюк провела рейтинговое голосование по проверке количества народных депутатов в сессионном зале. По его итогам зарегистрировалось 86 нардепов. Кондратюк закрыла внеочередное заседание.