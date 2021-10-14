В повестке Рады на следующую неделю нет вопросов кадровых изменений в Кабмине – Стефанчук

"Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее. И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно, и кадровые, решения", – сказал он.

Речь идет о проекте госбюджета на 2022 год и о проектах постановлений, блокирующих подписание закона об олигархах.

Стефанчук отметил, что Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах".