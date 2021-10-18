Стефанчук заявил, что дискуссия об отмене перехода на летнее время остается актуальной

"Мы перешли на летнее время, и голосовать законопроект об отмене перехода на летнее время, мне кажется, не имело смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, – сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время", – сказал спикер.
По его словам, после перехода Украины на зимнее время эта дискуссия будет актуализирована.
"Она должна вестись в совокупности с решениями Европейского союза, который высказался за отмену от этих вопросов", – отметил он.
По словам Стефанчука, переход на летнее время не приносит экономической выгоды, только нарушает биологические ритмы людей.
В ночь на воскресенье 31 октября Украина перейдет на зимнее время – стрелки часов будут переведены на один час назад.
В Украине пытаются отменить переход на летнее время – соответствующий законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" был зарегистрирован в октябре 2020 года, а в начале марта этого года его приняли в первом чтении.
19 марта 2021 года законопроект рассматривался во втором чтении, но Верховная Рада его не приняла и отправила на повторное, второе, чтение.
В ночь на 28 марта Украина перешла на летнее время.