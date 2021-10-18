Стефанчук заявил, что дискуссия об отмене перехода на летнее время остается актуальной

По словам Стефанчука, переход на летнее время не приносит экономической выгоды Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Мы перешли на летнее время, и голосовать законопроект об отмене перехода на летнее время, мне кажется, не имело смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот документ, – сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время", – сказал спикер.

По его словам, после перехода Украины на зимнее время эта дискуссия будет актуализирована.

"Она должна вестись в совокупности с решениями Европейского союза, который высказался за отмену от этих вопросов", – отметил он.

По словам Стефанчука, переход на летнее время не приносит экономической выгоды, только нарушает биологические ритмы людей.

В ночь на воскресенье 31 октября Украина перейдет на зимнее время – стрелки часов будут переведены на один час назад.