Партия "Слуга народа" в ноябре проведет съезд, но многотысячного форума не будет – Корниенко

Корниенко о запланированном съезде партии: Съезд может все, что угодно, решить Фото: sluga-narodu.com

"У нас запланирован съезд партии в ноябре. Уже прошли те времена, когда съезд партии собирал 10–15 человек, теперь это все-таки сотни людей – от 100 до 300. Мы бы хотели собрать наш основной актив, а это точно минимум 100 человек", – сказал Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Летом Корниенко говорил, что съезд партии может состояться параллельно с масштабным форумом политсилы при участии президента Владимира Зеленского и нескольких тысяч местных депутатов.

Но теперь он заявил, что партия пока не планирует проводить подобный форум из-за карантинных мер.

"Нет, форума не будет, потому что везде "красные" зоны – и мы не можем просто даже людей привезти в Киев, 7000 человек мы не привезем. Если не будет "красной" зоны, то 300 человек собираем, а если будет "красная" зона – то 50", – пояснил Корниенко.

По его словам, на съезде "Слуга народа" планирует обсудить обновление формата своей работы, создание вспомогательного органа, которому делегируется часть полномочий руководства партии.

При этом, отвечая на вопрос по поводу досрочного прекращения полномочий экс-спикера Дмитрия Разумкова как народного депутата, Корниенко сказал: "Съезд может все, что угодно, решить: съезд решает много вопросов, касающихся деятельности и партии, и ее фракции в Верховной Раде".