Разумков утверждает, что входит во фракцию "Слуга народа" и хочет работать в комитете по вопросам свободы слова

Разумков: После завершения моей каденции в должности спикера я фактически автоматически возвращаюсь во фракцию Фото: rada.gov.ua

Он напомнил, что вступил во фракцию "Слуга народа" 29 августа 2019 года.

"Согласно регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят ни в одну фракцию. Эта норма была выполнена, но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе [из фракции] не было, и об исключении фракция не принимала решение. Поэтому после завершения моей каденции в этой должности фактически я автоматически возвращаюсь во фракцию... На сайте Верховной Рады я внефракционный, но, исходя из логики, [являюсь членом фракции]", – сказал политик.

Разумков заявил, что написал письмо на имя главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с просьбой согласовать его направление для работы в парламентском комитете по вопросам свободы слова.



