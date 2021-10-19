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Разумков утверждает, что входит во фракцию "Слуга народа" и хочет работать в комитете по вопросам свободы слова

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Разумков: После завершения моей каденции в должности спикера я фактически автоматически возвращаюсь во фракцию
Разумков: После завершения моей каденции в должности спикера я фактически автоматически возвращаюсь во фракцию
Фото: rada.gov.ua

Нардеп Дмитрий Разумков, которого в начале октября отозвали с поста председателя Верховной Рады, утверждает, что входит во фракцию "Слуга народа". Об этом он заявил на брифинге перед заседанием парламента 19 октября, пишет "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что вступил во фракцию "Слуга народа" 29 августа 2019 года.

"Согласно регламенту Верховной Рады, председатель, первый заместитель и заместитель не входят ни в одну фракцию. Эта норма была выполнена, но каких-то дополнительных документов, заявлений о выходе [из фракции] не было, и об исключении фракция не принимала решение. Поэтому после завершения моей каденции в этой должности фактически я автоматически возвращаюсь во фракцию... На сайте Верховной Рады я внефракционный, но, исходя из логики, [являюсь членом фракции]", – сказал политик.

Разумков заявил, что написал письмо на имя главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии с просьбой согласовать его направление для работы в парламентском комитете по вопросам свободы слова.


Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность первого вице-спикера. 

Стефанчук не исключает, что партия "Слуга народа" может принять решение о лишении Разумкова мандата. Такие решения, по его словам, принимаются на съезде партии.

Глава партии, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассказывал 7 октября, что съезд политсилы планируют на середину ноября. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в тот же день, что юристы говорят о наличии оснований для возможного лишения Разумкова депутатского мандата.

Сам Разумков ранее не исключал возможности, что в Раде могут попытаться лишить его мандата. "Попытки могут быть. Но у нас многие пытаются на что-то быть способными – не всегда это получается", – говорил он 1 октября этого года.

В день голосования нардепов за отставку спикера Рады 7 октября Разумков сказал, что по закону фракция "Слуга народа", от которой он избирался в парламент, не может лишить его депутатского мандата. "Но, к сожалению, сегодня далеко не все происходит по закону. Будет выглядеть странно. Но, думаю, любые вызовы я смогу пройти", – говорил политик.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Дмитрий Разумков
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