"Это не Олимпиада, где главное – участие". Разумков прокомментировал слухи о возможном объединении с Гройсманом, Кличко или Аваковым

"Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича… Каждый идет своим путем. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня – с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно", – сказал Разумков.
При этом он отметил, что продолжит политическую карьеру.
"Любой поход на выборы – это поход за победой. Это не Олимпиада, где главное – участие, а не результат. Поэтому я надеюсь, если я буду видеть поддержку людей, то пойду реализовывать все то, о чем мы говорим. У меня сейчас нет переговоров с коллегами", – сказал политик.
Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".
8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера.
Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".