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"Это не Олимпиада, где главное – участие". Разумков прокомментировал слухи о возможном объединении с Гройсманом, Кличко или Аваковым

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Разумков: Любой поход на выборы это поход за победой
Разумков: Любой поход на выборы – это поход за победой
Фото: rada.gov.ua

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время не рассматривает возможность союза с бывшим премьером Владимиром Гройсманом, экс-главой МВД Арсеном Аваковым или мэром Киева Виталием Кличко. О своих политических планах он говорил в эфире телеканала "Украина 24" 17 октября.

"Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича… Каждый идет своим путем. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня – с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно", – сказал Разумков.

При этом он отметил, что продолжит политическую карьеру.

"Любой поход на выборы – это поход за победой. Это не Олимпиада, где главное – участие, а не результат. Поэтому я надеюсь, если я буду видеть поддержку людей, то пойду реализовывать все то, о чем мы говорим. У меня сейчас нет переговоров с коллегами", – сказал политик.

Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Руслана Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Теги: Виталий Кличко, выборы, Арсен Аваков, Владимир Гройсман, политика, Дмитрий Разумков
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