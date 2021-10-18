"Это не Олимпиада, где главное – участие". Разумков прокомментировал слухи о возможном объединении с Гройсманом, Кличко или Аваковым

"Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича… Каждый идет своим путем. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня – с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно", – сказал Разумков.

При этом он отметил, что продолжит политическую карьеру.

"Любой поход на выборы – это поход за победой. Это не Олимпиада, где главное – участие, а не результат. Поэтому я надеюсь, если я буду видеть поддержку людей, то пойду реализовывать все то, о чем мы говорим. У меня сейчас нет переговоров с коллегами", – сказал политик.