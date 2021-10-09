Разумков назвал число нардепов, которые подходили к нему с извинениями за поддержку его отставки

"У меня нет обид. Здесь не в обидах дело, здесь [дело] в справедливости, в честности, в порядочности. К сожалению, не у всех она есть. Сегодня ко мне подошло около 50 моих коллег, которые вчера проголосовали "зеленое", и сказали: "Извини, но мы так сделали потому, что нас вызывали, нас убеждали (назовем это так), что "вы должны проголосовать", – сказал Разумков.

По его словам, депутатов убеждало "руководство фракции, приглашали в Офис президента".

О том, что к нему с извинениями обращались "не один, не два, не три" нардепа, поддержавших его отставку, Разумков говорил 7 октября в интервью "BBC Україна".