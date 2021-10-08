Разумков заявил, что хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

"По вопросам свободы слова", – ответил он на вопрос, членом какого комитета хотел бы стать.
При этом Разумков уточнил, что "пока не подавался ни в один комитет".
Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял на брифинге 4 октября, еще до голосования за отзыв Разумкова, что он сможет проявить себя как внефракционный депутат, в том числе в комитетах.
"Думаю, что Дмитрий Александрович сможет поработать как внефракционный, показать себя, так сказать, принять участие в дискуссиях различных, комитет выбрать себе – у него будет такое право как у внефракционного. У нас много есть квот в комитетах для внефракционных. Есть, кажется, в спортивном комитете. Ну, то есть можно где-то найти себе место", – говорил Корниенко.
Он также напомнил, что внефракционные депутаты "имеют широкий спектр прав на заседаниях: могут обсуждать временные следственные комиссии, записываться на выступления, записываться в пункт "Разное" по пятницам, записываться на вопросы на час вопросов к правительству" и прочее.
Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа". Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Разумкова, "будет общение отдельно".
По словам Разумкова, часть из голосовавших за это решение просили у него прощения.
Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.
У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.
В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым назвали "сложной производственной ситуацией".