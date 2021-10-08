Разумков заявил, что хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

Разумков еще не подавал документы на участие в каком-то из комитетов парламента Фото: kmu.gov.ua

"По вопросам свободы слова", – ответил он на вопрос, членом какого комитета хотел бы стать.

При этом Разумков уточнил, что "пока не подавался ни в один комитет".

Глава партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял на брифинге 4 октября, еще до голосования за отзыв Разумкова, что он сможет проявить себя как внефракционный депутат, в том числе в комитетах.

"Думаю, что Дмитрий Александрович сможет поработать как внефракционный, показать себя, так сказать, принять участие в дискуссиях различных, комитет выбрать себе – у него будет такое право как у внефракционного. У нас много есть квот в комитетах для внефракционных. Есть, кажется, в спортивном комитете. Ну, то есть можно где-то найти себе место", – говорил Корниенко.

Он также напомнил, что внефракционные депутаты "имеют широкий спектр прав на заседаниях: могут обсуждать временные следственные комиссии, записываться на выступления, записываться в пункт "Разное" по пятницам, записываться на вопросы на час вопросов к правительству" и прочее.