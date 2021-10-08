"От кандидата в спикеры – экс-спикеру". Гончаренко подарил Разумкову монету

Серебряная монета "Год змеи" была введена в обращение в декабре 2012 года Фото: ГОНЧАРЕНКО / Telegram

"Подарок от кандидата в спикеры – экс-спикеру на день рождения. Памятная монета "Год змеи", – написал нардеп и опубликовал фотографии.

Серебряная монета номиналом 5 грн была введена Нацбанком Украины в обращение 12 декабря 2012 года, накануне года змеи по восточному календарю. Она была выпущена тиражом 25 тыс. экземпляров, вес монеты – 15,5 г, сообщил сайт НБУ.

Инфографика: bank.gov.ua

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