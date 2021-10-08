Рада выберет нового первого вице-спикера на следующей пленарной неделе

"Ставлю предложение сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады объявить закрытым... И вернемся к этому вопросу [избрания первого вице-спикера] на следующей пленарной неделе", – сказал Стефанчук.

За предложение спикера проголосовали 226 народных депутатов. Следующее пленарное заседание состоится во вторник, 19 октября.

Контекст:

Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа". Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что с каждым депутатом фракции, который не поддержал отставку Разумкова, "будет общение отдельно".

8 октября депутаты выбрали нового главу парламента – им стал Стефанчук. На эту должность также претендовали два представителя "Европейской солидарности" – Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.