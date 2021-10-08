Нардепы "Слуги народа" отказались от лишения Разумкова мандата

"Мы разговаривали об этом, но я считаю, что мы такие варианты искать не будем. Это не является на сегодня, мне кажется, правильным, потому что Дмитрий Александрович может себя попробовать в работе обычного народного депутата или, возможно, народного депутата, который создаст свою группу. Именно об этом сейчас идет больше разговоров. Уже есть название группы, потенциальные кандидаты", – заявила нардеп.

По словам Шуляк, созданная Разумковым депутатская группа может называться "Разом".

7 октября о возможном лишении Разумкова мандата говорил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. По его словам, этот вопрос планировали рассмотреть на съезде партии в ноябре.