Стефанчук об отставке Разумкова: Не считаю, что это была месть

"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это было принято решение политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", – сказал он.

Телеведущий Савик Шустер спросил у спикера Рады, идет ли речь о том, что им с Разумковым "идти по программе партии было невозможно".

"Я не могу говорить, возможно ли или невозможно. Я исхожу из того, что программа партии "Слуга народа" была представлена в президентской программе "Країна мрій", и те решения, которые были предусмотрены там, предусматривали определенное направление, определенный темп в реформе. Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения [...] достаточно быстро или в правильном направлении", – объяснил Стефанчук.