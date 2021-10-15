Зеленский исключил Разумкова из состава Совета нацбезопасности и обороны Украины

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича – председателя Верховной Рады Украины (по согласию); вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Разумкова", – говорится в документе.

Сейчас в СНБО входит 23 человека, возглавляет совет Зеленский, секретарем является Алексей Данилов. Другие члены совета: