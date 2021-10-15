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Зеленский исключил Разумкова из состава Совета нацбезопасности и обороны Украины

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Разумкова сняли с должности спикера Рады 7 октября
Разумкова сняли с должности спикера Рады 7 октября
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков больше не входит в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указ об этом президент Владимир Зеленский подписал 14 октября, его разместили на сайте главы государства.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанчука Руслана Алексеевича – председателя Верховной Рады Украины (по согласию); вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Разумкова", – говорится в документе.

Сейчас в СНБО входит 23 человека, возглавляет совет Зеленский, секретарем является Алексей Данилов. Другие члены совета:

  • глава СБУ Иван Баканов;
  • генпрокурор Ирина Венедиктова;
  • министр энергетики Герман Галущенко;
  • руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
  • президент Национальной академии наук Анатолий Загородний;
  • главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный;
  • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
  • министр по делам ветеранов Юлия Лапутина;
  • председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
  • первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко;
  • министр финансов Сергей Марченко;
  • министр внутренних дел Денис Монастырский;
  • спикер Верховной Рады Стефанчук;
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников;
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • министр обороны Андрей Таран;
  • вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский;
  • вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский;
  • председатель Национального банка Кирилл Шевченко;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль.
Контекст:

Верховная Рада уволила Разумкова с должности спикера парламента 7 октября. За проголосовали 284 нардепа, большую часть голосов предоставила фракция "Слуга народа".

8 октября Рада проголосовала за назначение новым председателем парламента Стефанчука, который до того занимал должность первого вице-спикера.

Разумков был на посту спикера Рады с 29 августа 2019 года. С мая по декабрь 2019 года он был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

У фракции "Слуга народа" и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах. Спикер считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его, вопреки решению фракции. После принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

В Офисе президента Украины сложившуюся ситуацию назвали "мировоззренческим конфликтом". Во фракции конфликт с Разумковым именовали "сложной производственной ситуацией".

Теги: Верховная Рада, СНБО, указ, Владимир Зеленский, президент, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, назначение
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