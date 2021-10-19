В "Слуге народа" рассказали, когда Рада может рассмотреть кадровые перестановки в Кабмине

"Действительно, будут такие кадровые изменения. Определенные направления необходимо усиливать. В то же время пока не идет речь о полной перезагрузке правительства. Думаю, этот вопрос решится в октябре-ноябре. У нас совпала "кадровая революция" в парламенте, возможно, будут еще и изменения в составе комитетов. Мы не хотим все это делать одновременно", – сказала она.

Нардеп не назвала имена конкретных министров, которых могут уволить.

"Очевидно, надо усиливать экономический блок. Возможно, и социальный. Неудовлетворительная работа Министерства экологии – об этом уже даже шла речь на заседании СНБО. Относительно Минобороны – это прерогатива президента Украины. К тому же, в этом министерстве еще летом на уровне заместителей министра состоялась ротация. Должно пройти время, чтобы делать определенные выводы. Для президента направление обороны и вступления в НАТО является важнейшим, поэтому он будет выбирать лучших профессионалов... Не хочу называть конкретные министерства, потому что как только объявляется фамилия, так этому министру хоть бери и не ходи на работу, так как все ждут преемника", – заявила политик.