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"Возможно, поменяем состав политсовета". Корниенко рассказал, когда может пройти съезд "Слуги народа"

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Корниенко является главой "Слуги народа"
Корниенко является главой "Слуги народа"
Фото: Слуга Народу / Facebook

Съезд партии "Слуга народа" может пройти осенью одновременно с форумом политсилы, на котором планируется присутствие президента Украины Владимира Зеленского. Об этом председатель партии, народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил 29 июня агентству "Интерфакс-Украина".

"Съезд, возможно, будет вместе с этим форумом параллельно, то есть на площадке форума. Мы хотим сделать этот форум мультиплощадкой. Конечно, будет локация, где все соберутся послушать президента, руководителей партии, а потом будут другие "потоки", одним из которых может быть, собственно, и съезд партии", – сказал он.

По словам нардепа, съезд может утвердить в том числе кадровые решения.

"Возможно, мы поменяем состав политического совета, как-то его "догрузим", а по другим позициям у нас нет необходимости что-то сейчас менять", – объяснил Корниенко.

Агентство отмечает, что глава партии "Слуга народа" указывал как время возможного проведения форума октябрь или начало ноября.

Контекст:

"Слуга народа" является в Украине правящей партией и поддерживается президентом. В Верховной Раде у нардепов этой политсилы – монобольшинство.

24 июня Центр Разумкова опубликовал результаты опроса, согласно которым партия "Слуга народа" набрала бы наибольшее число голосов избирателей (28,1%), если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье.

Теги: осень, Владимир Зеленский, президент, съезд, Слуга народа, Александр Корниенко, партия, нардеп
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