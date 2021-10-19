ОПЗЖ почти отобрала контроль над Харьковом у Офиса президента – СМИ

Автор статьи Дмитрий Романов отмечает, что Спасский контролирует относительно небольшую, но монолитную группу депутатов от ОПЗЖ в горсовете, которая стала его "золотой акцией".

"Без голосов этой группы большинство в горсовете работать не может, и с этих позиций группировка ОПЗЖ начала ползучую узурпацию власти. В частности, заполучила под контроль важные и крайне привлекательные с точки зрения "коррупционной ренты" коммунальные предприятия города, а также ряд органов исполнительной власти Харькова", – сказано в материале.

По информации журналиста, Спасский заключил кулуарные договоренности, что после досрочных выборов городского головы именно он займет должность секретаря Харьковского городского совета, а ключевые портфели в органах исполнительной власти города получат люди из группы ОПЗЖ. Романов пишет, что эти договоренности "уже активно реализуются и.о. мэра [Игорем] Тереховым, некоторыми представителями Офиса президента и группой ОПЗЖ".

"Однако главный вопрос во всей этой истории – зачем ОП идет на такие политические сделки, которые практически нивелируют влияние центральной власти в Харькове и отдают стратегически важнейший регион прямым политическим конкурентам", – подчеркивает автор.

Он считает, что не важно, идет ли на это Офис президента из-за отсутствия своего альтернативного сценария для Харькова или потому что это экономически обоснованный шаг бизнесменов из окружения президента Украины.

"Результат у такой политики Банковой будет только один – постепенный и полный слив Харькова под полное управление и влияние ОПЗЖ с последующим обустройством в стратегическом приграничном регионе "восточного электорального ядра" для ОПЗЖ", – считает журналист и отмечает, что это выглядит "странно". – С одной стороны, СНБО вводит санкции, а правоохранители выдвигают подозрения с перспективой ареста главному лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а с другой – представителям Медведчука буквально дарят приграничный Харьков.

В итоге сегодня ситуация выглядит так, будто Офис президента и партия "Слуга народа" не проводят никакой политики в Харьковском регионе, пишет Романов.

"Офис президента никак не координирует действия власти в этом регионе, у "Слуги народа" нет собственного кандидата на пост мэра Харькова, что приводит к отсутствию для центральной власти каких бы то ни было перспектив в Харькове", – делает вывод журналист.