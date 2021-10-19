ОПЗЖ почти отобрала контроль над Харьковом у Офиса президента – СМИ

Автор статьи Дмитрий Романов отмечает, что Спасский контролирует относительно небольшую, но монолитную группу депутатов от ОПЗЖ в горсовете, которая стала его "золотой акцией".
"Без голосов этой группы большинство в горсовете работать не может, и с этих позиций группировка ОПЗЖ начала ползучую узурпацию власти. В частности, заполучила под контроль важные и крайне привлекательные с точки зрения "коррупционной ренты" коммунальные предприятия города, а также ряд органов исполнительной власти Харькова", – сказано в материале.
По информации журналиста, Спасский заключил кулуарные договоренности, что после досрочных выборов городского головы именно он займет должность секретаря Харьковского городского совета, а ключевые портфели в органах исполнительной власти города получат люди из группы ОПЗЖ. Романов пишет, что эти договоренности "уже активно реализуются и.о. мэра [Игорем] Тереховым, некоторыми представителями Офиса президента и группой ОПЗЖ".
"Однако главный вопрос во всей этой истории – зачем ОП идет на такие политические сделки, которые практически нивелируют влияние центральной власти в Харькове и отдают стратегически важнейший регион прямым политическим конкурентам", – подчеркивает автор.
Он считает, что не важно, идет ли на это Офис президента из-за отсутствия своего альтернативного сценария для Харькова или потому что это экономически обоснованный шаг бизнесменов из окружения президента Украины.
"Результат у такой политики Банковой будет только один – постепенный и полный слив Харькова под полное управление и влияние ОПЗЖ с последующим обустройством в стратегическом приграничном регионе "восточного электорального ядра" для ОПЗЖ", – считает журналист и отмечает, что это выглядит "странно". – С одной стороны, СНБО вводит санкции, а правоохранители выдвигают подозрения с перспективой ареста главному лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, а с другой – представителям Медведчука буквально дарят приграничный Харьков.
В итоге сегодня ситуация выглядит так, будто Офис президента и партия "Слуга народа" не проводят никакой политики в Харьковском регионе, пишет Романов.
"Офис президента никак не координирует действия власти в этом регионе, у "Слуги народа" нет собственного кандидата на пост мэра Харькова, что приводит к отсутствию для центральной власти каких бы то ни было перспектив в Харькове", – делает вывод журналист.
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, представитель партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".
В качестве кандидатов на должность мэра Харькова избирательная комиссия зарегистрировала 13 человек, трое из них отказались баллотироваться.
Как пишет KHARKIV Today, в список 10 кандидатов вошли: Виктор Величков (самовыдвиженец, 64 года, пенсионер), Михаил Добкин (самовыдвиженец, 51 год, бывший народный депутат Украины), Дмитрий Маринин (самовыдвиженец, 54 года, аспирант), Алина Мустафаева (самовыдвиженец, 28 лет, директор ООО "Экокар"), Константин Немичев (самовыдвиженец, 25 лет, глава областной организации "Нацкорпус"), Владимир Плетнев (Партия Шария, 60 лет, предприниматель), Сергей Ряполов (самовыдвиженец, 30 лет, безработный), Александр Скорик (партия "Европейская солидарность", 46 лет, директор МК "Мясной"), Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков", 54 года, секретарь Харьковского горсовета), Денис Ярославский (самовыдвиженец, 39 лет, юрист).
Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко заявлял в интервью "Телеграфу", что его политсила не видит смысла выдвигать в Харькове кандидата на должность мэра и, скорее всего, не будет поддерживать никого из кандидатов.