Харьковский депутат Мустафаева заявила, что электронная подпись Кернеса была фальсифицирована

Алина Мустафаева: Все документы, подтверждающие мои слова, есть в нашем распоряжении, все желающие могут ознакомиться с ними Фото: Мустафаєва Аліна ЗеДепутат / Instagram

"После смерти Геннадия Адольфовича Кернеса Харьков охватила эпидемия приступов посмертной любви к нему со стороны харьковских политических элит. Каждый пытался доказать, что именно он больше других любил покойного и что покойный больше всего хотел, чтобы данный политик стал его наследником на посту харьковского градоначальника. Но реальность оказалась под стать шекспировским трагедиям, а в чем-то даже превзошла их в цинизме и кощунстве. Харьковские так называемые элиты явили Украине беспрецедентный пример политического мародерства. Но если обычные мародеры в большинстве случаев обирают мертвых, то наши решили обобрать Геннадия Адольфовича, когда он изо всех сил боролся за жизнь", – заявила политик.

Она рассказала о последовательности событий, которые происходили в сентябре 2020 года, когда Кернес с осложнениями от COVID-19 лежал в немецкой клинике.

"16 сентября 2020 года медицинский борт доставил господина Кернеса в клинику "Шарите" в Берлине. А уже 17 сентября 2020 года по указке нынешнего исполняющего обязанности мера, а тогда первого зама мэра Игоря Терехова были поданы изменения в декларацию Кернеса в 16.42 и 16.47. Во время подачи изменений декларации (касательно расходов на медборт) злоумышленники заметили, что срок действия электронного ключа заканчивается в сентябре 2020 года. Сервер НАПК зафиксировал два IP адреса: 91.201.180.76 и 32 – это адреса КП "ГорИнфоЦентр", а компьютеры, с которых входили на сервер НАПК, имея логин, пароль и электронный ключ, находятся в пользовании главного системного администратора, Лукьянова Артура Ивановича. Вся эта информация находится в распоряжении правоохранительных органов всех уровней! Пятью минутами позже был продлен срок действия электронного ключа. Все из того же офиса КП "ГорИнфоЦентр" в городе Харькове: [по адресу] проспект Науки, 38, офис 618. Вот так была создана фальшивая электронная подпись Геннадия Кернеса", – утверждает Мустафаева.

По словам депутата, такие электронные документы могут быть созданы и подписаны исключительно самим подписантом, но в это время Кернес находился в Германии в реанимации.

"После получения фальшивого электронного ключа началась политическая ярмарка невиданной щедрости. От имени Геннадия Адольфовича принимались решения, формировались списки депутатов, назначались чиновники. Одним словом, банда политических мародеров под предводительством Игоря Терехова захватила город и творила в нем что хотела, прикрываясь авторитетом уважаемого и любимого харьковчанами мэра, который был заблокирован болезнью в Германии. И эти люди теперь рассказывают нам, как они любили покойного. Нет, они – не наследники, они – политические бандиты и мародеры. Все документы, подтверждающие мои слова, есть в нашем распоряжении, все желающие могут ознакомиться с ними", – написала она.

Политик обратилась к президенту Украины, СНБО, НАПК и к генеральному прокурору с призывом остановить преступление.

"Господа, накажите политических мародеров. Преступники должны сидеть в тюрьме, а не управлять городом! Харьковчане, поймите, волки приходят в овечьих шкурах, они жалобно говорят, зато хищно действуют. Я призываю все соответствующие государственные органы немедленно разобраться в ситуации. Приближаются выборы, мы не можем отдать власть мародерам!" – подытожила Алина Мустафаева.