В Харькове зарегистрировали шесть кандидатов на выборы мэра. Блок Кернеса выдвинул на эту должность Терехова

Из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Остальные пять – самовыдвиженцы. Комиссия зарегистрировала таких кандидатов:

бывший судья апелляционного суда, глава фракции "Партия Шария" в Харьковском горсовете Владимир Плетнев;

бывший народный депутат Украины Михаил Добкин;

кандидат в депутаты от партии "Национальный корпус" Константин Немичев;

депутат Харьковского облсовета от ОПЗЖ, заместитель городского головы Валерий Говоров;

экс-депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин;

член партии "Наш край" Александр Кондрусик, который ведет в Facebook блог под именем "Саша Псих".

Партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" на конференции 25 сентября выдвинула кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, и.о. мэра города Игоря Терехова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович [Кернес] хотел этого. Пора уже избавиться от приставки и.о. Двигайтесь вперед. Мы вас поддержим", – сказал на конференции сын предыдущего главы города Геннадия Кернеса Кирилл.

Участники конференции поддержали кандидатуру Терехова единогласно.