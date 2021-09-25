В Харькове зарегистрировали шесть кандидатов на выборы мэра. Блок Кернеса выдвинул на эту должность Терехова

Из шести кандидатов только один баллотируется от партии. Остальные пять – самовыдвиженцы. Комиссия зарегистрировала таких кандидатов:
Партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" на конференции 25 сентября выдвинула кандидатом на должность городского головы секретаря горсовета, и.о. мэра города Игоря Терехова, пишет "Интерфакс-Украина".
"Игорь Александрович, думаю, что Геннадий Адольфович [Кернес] хотел этого. Пора уже избавиться от приставки и.о. Двигайтесь вперед. Мы вас поддержим", – сказал на конференции сын предыдущего главы города Геннадия Кернеса Кирилл.
Участники конференции поддержали кандидатуру Терехова единогласно.
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, представитель партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".