Политолог Соколовская: Срыв выборов в Харькове из-за COVID-19 – вполне реальная перспектива. И очень даже на руку Терехову

Янина Соколовская: При мизерных шансах быть избранным на должность городского головы перенос выборов дает ему возможность еще полгода посидеть в кресле мэра Фото: ua-rating.com

"Украина достигла высшего показателя по заболеваемости COVID с начала мая – 7866 новых случаев за сутки. Переходим в "желтую" зону карантина, а, судя по "успехам" вакцинации, и "красная" скоро подтянется. Хуже всего с COVID сейчас в Харькове, а там на 31 октября запланированы выборы городского головы. И не дай бог, как в прошлом году, ковидная ситуация в Харькове выйдет из-под контроля. Как проводить голосование в условиях жестких карантинных ограничений?" – написала политолог.

Она отметила, что мест для новых пациентов с коронавирусом в больницах уже нет и ситуация по негативным последствиям может превзойти прошлогоднюю.

"А тогда Харьков побил все мыслимые ковидные антирекорды. Система здравоохранения Харькова оказалась совершенно не готова ни к сезонному росту заболеваемости, ни тем более к новой волне COVID, – заявила Соколовская. – Очевидно, что все время и деньги, которых должно было хватить на подготовку Харькова к новой волне пандемии, Терехов потратил на подготовку себя к выборам мэра. Десятки миллионов на размещение рекламы и пиар-материалов в прессе и сотни миллионов – на главный имиджевый проект Терехова – зоопарк, который так толком и не открылся. Это, конечно, проще, чем готовить город к пандемии. И, главное, это же для себя, а не для кого-то. А харьковчане – ну как-то же они пережили год назад ковидный коллапс городской медицины".

Политолог считает, что для Терехова отмена выборов мэра будет выгодна.

"Кстати, срыв выборов в Харькове в связи с резким ухудшением COVID-ситуации – вполне реальная перспектива. И очень даже на руку Игорю Терехову. При мизерных шансах быть избранным на должность городского головы перенос выборов дает ему возможность еще полгода посидеть в кресле мэра. Ну и что, что в статусе исполняющего обязанности, все равно это лучше, чем просто проиграть", – резюмировала Соколовская.