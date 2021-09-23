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Политолог Соколовская: Срыв выборов в Харькове из-за COVID-19 – вполне реальная перспектива. И очень даже на руку Терехову

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Янина Соколовская: При мизерных шансах быть избранным на должность городского головы перенос выборов дает ему возможность еще полгода посидеть в кресле мэра
Янина Соколовская: При мизерных шансах быть избранным на должность городского головы перенос выборов дает ему возможность еще полгода посидеть в кресле мэра
Фото: ua-rating.com

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Харькове показывает, что все время и деньги, которых должно было хватить на подготовку Харькова к новой волне пандемии, и.о. мэра Игорь Терехов потратил на подготовку к выборам, заявила в своем Facebook политический эксперт Янина Соколовская.

"Украина достигла высшего показателя по заболеваемости COVID с начала мая – 7866 новых случаев за сутки. Переходим в "желтую" зону карантина, а, судя по "успехам" вакцинации, и "красная" скоро подтянется. Хуже всего с COVID сейчас в Харькове, а там на 31 октября запланированы выборы городского головы. И не дай бог, как в прошлом году, ковидная ситуация в Харькове выйдет из-под контроля. Как проводить голосование в условиях жестких карантинных ограничений?" – написала политолог.

Она отметила, что мест для новых пациентов с коронавирусом в больницах уже нет и ситуация по негативным последствиям может превзойти прошлогоднюю.

"А тогда Харьков побил все мыслимые ковидные антирекорды. Система здравоохранения Харькова оказалась совершенно не готова ни к сезонному росту заболеваемости, ни тем более к новой волне COVID, – заявила Соколовская. – Очевидно, что все время и деньги, которых должно было хватить на подготовку Харькова к новой волне пандемии, Терехов потратил на подготовку себя к выборам мэра. Десятки миллионов на размещение рекламы и пиар-материалов в прессе и сотни миллионов – на главный имиджевый проект Терехова – зоопарк, который так толком и не открылся. Это, конечно, проще, чем готовить город к пандемии. И, главное, это же для себя, а не для кого-то. А харьковчане – ну как-то же они пережили год назад ковидный коллапс городской медицины".

Политолог считает, что для Терехова отмена выборов мэра будет выгодна.

"Кстати, срыв выборов в Харькове в связи с резким ухудшением COVID-ситуации – вполне реальная перспектива. И очень даже на руку Игорю Терехову. При мизерных шансах быть избранным на должность городского головы перенос выборов дает ему возможность еще полгода посидеть в кресле мэра. Ну и что, что в статусе исполняющего обязанности, все равно это лучше, чем просто проиграть", – резюмировала Соколовская.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4444112482290459&id=100000752532439

Контекст:

За 22 сентября в Украине подтвердили 7866 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего новых инфицирований выявили в Харьковской области – 839 случаев.

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. 

Теги: выборы, вакцинация, деньги, Игорь Терехов, голосование, Янина Соколовская, здравоохранение, пандемия, коронавирус
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