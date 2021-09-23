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ПОЛИТИКА

"Требования харьковчан к мэру идеально удовлетворялись Кернесом". Корниенко объяснил, почему партия "Слуга народа" не выдвинула кандидата в мэры Харькова

Харьковчане видят преемником Кернеса человека из его же команды, считают в "Слуге народа"
Харьковчане видят преемником Кернеса человека из его же команды, считают в "Слуге народа"
Фото: Геннадий Кернес﻿ / Facebook

Партия "Слуга народа" не видит смысла выдвигать в Харькове кандидата на должность мэра и, скорее всего, не будет поддерживать никого из существующих кандидатов. Об этом сообщил глава политсилы, первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Апострофу", которое было опубликовано 23 сентября.

"В Харькове сложилась достаточно типовая ситуация. Она заключается в том, что требования харьковчан к мэру по стилю управления долгое время идеально удовлетворялись покойным Геннадием Адольфовичем [Кернесом]. Мы не занимались таким выращиванием кандидатов в мэры, потому что на это понадобятся годы. У нас же партия всего два года существует, в Харькове в том числе", – заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что нардепы-мажоритарщики политсилы из Харькова были избраны в первый раз, за исключением Марии Мезенцевой, которая была депутатом горсовета, но теперь занимается внешней политикой, а не региональной. 

"Как свидетельствует социология, люди все равно видят преемником Кернеса человека из его же команды. С этим тяжело работать. Это представитель другой партии. Он представляет партию "Успешный Харьков", поэтому он от нее дальше баллотировался. Выставлять сейчас просто какого-то технического кандидата, обрекать себя на атаку из-за семи набранных процентов? И зачем? Смысл?" – сказал Корниенко.

На вопрос, будет ли партия поддерживать кого-то из уже существующих кандидатов, политик ответил, что в партии пока не принимали решения. "И я так вижу, что, наверное, и не будем", – добавил он. 

На уточнение журналиста об информации, что "Слуга народа" собирается поддерживать экс-мэра Харькова, экс-нардепа Михаила Добкина, Корниенко ответил: "Информация может быть разная".

"Официально партия вряд ли будет поддерживать кого-либо, а тем более Михаила Марковича, с которым у нас кардинальные идеологические противоречия", – подчеркнул он.

При этом Корниенко не считает, что работа с регионами партией провалена. Он напомнил, что кандидаты от партии заняли должности глав облсоветов, секретарей, фракции политсилы есть практически везде в областных советах.

"То, что мы не вырастили альтернативу мэрам, – это такая претензия из серии, что мы не вырастили хороших депутатов. Но у нас другая была задача. Мы не растили пять лет депутатов. Мы растили сами себя, каждый на своем участке жизни: президент – в медиа, в кино, в шоу-бизнесе, я – в бизнес-образовании, [глава фракции Давид] Арахамия – в IT-сфере. Для того, чтобы собраться в этой команде и начать задавать новые стандарты политики в том числе", – сказал Корниенко.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов, представитель партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

6 сентября Корниенко и Арахамия сообщили, что "Слуга народа" не намерена выдвигать своего кандидата на внеочередных выборах мэра Харькова. Корниенко допустил, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут выдвигаться сами, "но это будет не выдвижение от партии, они сами будут нести ответственность за свою кампанию, не смогут использовать символику полноценно".

21 сентября территориальная избирательная комиссия начала принимать документы кандидатов. Их уже подали Добкин и лидер харьковской ячейки "Нацкорпуса" Константин Немичев, писало Общественное. Оба идут на выборы самовыдвиженцами.

Теги: Михаил Добкин, Харьков, выборы, Игорь Терехов, Слуга народа, Александр Корниенко, мэр
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