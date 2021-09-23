"Требования харьковчан к мэру идеально удовлетворялись Кернесом". Корниенко объяснил, почему партия "Слуга народа" не выдвинула кандидата в мэры Харькова

"В Харькове сложилась достаточно типовая ситуация. Она заключается в том, что требования харьковчан к мэру по стилю управления долгое время идеально удовлетворялись покойным Геннадием Адольфовичем [Кернесом]. Мы не занимались таким выращиванием кандидатов в мэры, потому что на это понадобятся годы. У нас же партия всего два года существует, в Харькове в том числе", – заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что нардепы-мажоритарщики политсилы из Харькова были избраны в первый раз, за исключением Марии Мезенцевой, которая была депутатом горсовета, но теперь занимается внешней политикой, а не региональной.

"Как свидетельствует социология, люди все равно видят преемником Кернеса человека из его же команды. С этим тяжело работать. Это представитель другой партии. Он представляет партию "Успешный Харьков", поэтому он от нее дальше баллотировался. Выставлять сейчас просто какого-то технического кандидата, обрекать себя на атаку из-за семи набранных процентов? И зачем? Смысл?" – сказал Корниенко.

На вопрос, будет ли партия поддерживать кого-то из уже существующих кандидатов, политик ответил, что в партии пока не принимали решения. "И я так вижу, что, наверное, и не будем", – добавил он.

На уточнение журналиста об информации, что "Слуга народа" собирается поддерживать экс-мэра Харькова, экс-нардепа Михаила Добкина, Корниенко ответил: "Информация может быть разная".

"Официально партия вряд ли будет поддерживать кого-либо, а тем более Михаила Марковича, с которым у нас кардинальные идеологические противоречия", – подчеркнул он.

При этом Корниенко не считает, что работа с регионами партией провалена. Он напомнил, что кандидаты от партии заняли должности глав облсоветов, секретарей, фракции политсилы есть практически везде в областных советах.

"То, что мы не вырастили альтернативу мэрам, – это такая претензия из серии, что мы не вырастили хороших депутатов. Но у нас другая была задача. Мы не растили пять лет депутатов. Мы растили сами себя, каждый на своем участке жизни: президент – в медиа, в кино, в шоу-бизнесе, я – в бизнес-образовании, [глава фракции Давид] Арахамия – в IT-сфере. Для того, чтобы собраться в этой команде и начать задавать новые стандарты политики в том числе", – сказал Корниенко.