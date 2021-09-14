В Киеве на акции протеста потребовали расследовать смерть Кернеса

Активисты потребовали от президента Украины Владимира Зеленского взять расследование под личный контроль. Они пришли с плакатами: "Харьковчане ждут правды", "Требуем расследования смерти Кернеса", "Спасите Харьков от рейдерства", "Мы имеем право на правду", а также выкрикивали: "Требуем честного расследования", "Нет рейдерству Харькова" и "Зеленский, выходите".

Фото: regionews.ua

Митингующие сообщили, что им не удалось зарегистрировать на официальном сайте президента свою петицию с этими требованиями. Представитель Офиса президента вышел к участникам акции, принял их обращение и пообещал его рассмотреть.

Под Офисом генерального прокурора митингующие обратились уже к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием начать расследование, представителю Офига генпрокурора также передали документ с требованиями.

"Это грандиозная проблема, что фактически захвачен полуторамиллионный город, когда его в управление передали непонятному субъекту... Президент, как глава СНБО, должен взять под контроль вопрос по Харькову", – заявил RegioNews один из организаторов акции, директор общественной организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов.

Фото: regionews.ua

Он утверждает, что в официальной версии смерти Кернеса слишком много подозрительных нестыковок и от общественности скрывают всю правду. Активист допускает, что Кернес умер в результате преступления, и в связи с этим нынешняя власть в Харькове нелегитимна.

Ильгов напомнил, что Игоря Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета на основании представления с электронной подписью Кернеса.

"Есть основания полагать, что эта подпись была сделана, когда сам Кернес был уже не в сознании. Возможно, Кернес тогда уже был в коме. Потому все это и порождает много неизвестности", – отметил активист.