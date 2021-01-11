Харьковская прокуратура открыла уголовное дело о подделке электронной подписи Кернеса

В харьковском горсовете заподозрили, что Игорь Терехов был избран секретарем горсовета в результате подделки электронной подписи городского головы Геннадия Кернеса, который в это время находился в клинике "Шарите" в Германии.

Подпись Кернеса на представлении Терехова на должность секретаря горсовета подделали, утверждают во фракции "Слуга народа" Фото: 057.ua

Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство по обращению депутата горсовета Алины Мустафаевой (фракция "Слуга народа") о возможной подделке электронной подписи городского головы Геннадия Кернеса в декабре 2020 года. Письмо первого заместителя облпрокурора Владимира Лымаря Мустафаева сегодня опубликовала в Facebook.

"Сведения, изложенные в вашем обращении, 29 декабря 2020 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.358 (подделка документов) УК Украины", – говорится в ответе Лымаря.

В документе указано, что досудебное расследование будет проводить следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области, а процессуальное руководство поручено группе прокуроров облпрокуратуры.

Ранее Мустафаева обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представление об избрании депутата от "Блока Кернеса" Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета.

"Как мне стало известно, документ составлялся и подписывался на втором этаже Харьковского горсовета, а Кернес Г.А. не имеет никакого отношения к данному документу. Позднее, с целью отображения немецкого IP-адреса сообщник Терехова и Новака (Александр Новак – секретарь горсовета предыдущего созыва) повторно отправил документы из Германии", – говорилось в обращении Мустафаевой в облпрокуратуру.

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.