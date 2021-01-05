ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Прошли непростые отношения". Аваков рассказал о работе с Кернесом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что прошел "непростые отношения" с умершим мэром Харькова Геннадием Кернесом. Бизнесмен Павел Фукс рассказывал, что Кернес обвинял Авакова в покушении на себя в 2014 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков: Желаю Харькову выбрать достойного мэра
Аваков: Желаю Харькову выбрать достойного мэра
Фото: EPA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который приехал 5 января в Харьков с презентацией своей третьей книги "2014. Мгновения харьковской весны", рассказал Общественному о взаимоотношениях с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом и выразил соболезнования его семье. 

"Я сочувствую семье господина Кернеса, мы с Кернесом прошли непростые отношения и хорошо работали, и плохо работали. И любая смерть – это любая человеческая трагедия. Я желаю Харькову выбрать достойного мэра. Кто это будет – не мне решать. Это решать харьковчанам", – рассказал он.

Вещатель отмечает, что изначально Аваков отказался отвечать на вопрос об общении с Кернесом в последние годы, однако предоставил ответ после уточняющих вопросов.

Близкий друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс рассказывал, что у Авакова и Кернеса были плохие отношенияКернес обвинял Авакова в покушении на себя в 2014 году. Фукс после смерти политика назвал его заявления "медийной защитой". "Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб. Я просто за 33 года научился понимать [Кернеса]. Он считал, что это русские его заказали", – сказал Фукс. 

Аваков также прокомментировал информацию о предстоящих выборах городского главы. Он назвал "фантазиями" информацию о якобы договоренности между Офисом президента Украины и его окружением об "оттягивании" выборов, потому что они могут быть невыгодны нынешнему секретарю горсовета Игорю Терехову.

Он отказался отвечать на вопрос, будет ли поддерживать кандидатуру Терехова на должность городского головы.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В октябре 2020 года он выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34%. 16 декабря, до вступления в должность, Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий коронавирусной инфекции. Его похоронили 23 декабря в Харькове, на церемонию прощания с политиком пришло более 100 тыс. человек.

Терехов занимал должность первого заместителя Кернеса в 2015–2020 годах.

Теги: МВД, выборы, Геннадий Кернес, Арсен Аваков, Игорь Терехов, местные выборы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Jerry Heil села на шпагат на горе в Буковеле и рассказала о ценах на курорте
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Фадеев заявил о желании вакцинироваться от коронавируса
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
Рыжеволосая Белла Хадид cделала прическу, как у героя мультсериала "Ох, уж эти детки!"
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
Геннадий Татарченко: Никто не отменял расчет по бартеру. Заказав песню на юбилей, могут рассчитаться спиртным
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
"Девочка", "В каком месте?". Джанабаева без макияжа засветила грудь
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS