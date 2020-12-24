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Кернес влиял на ситуацию в Харьковской области больше, чем вместе взятые правительство и Офис президента – Рахманин

Во многих регионах Украины есть сильные лидеры, которые могут "игнорировать предписания из центра", считает нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин. Примером влиятельного человека он назвал ныне покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Кернес был мэром Харькова с 2010 года
Кернес был мэром Харькова с 2010 года
Фото: city.kharkov.ua

На ситуацию в Харьковской области ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес влиял больше, чем центральные органы власти.

Об этом председатель фракции "Голос" в Верховной Раде, народный депутат Сергей Рахманин заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 23 декабря.

"Условно говоря, покойный Кернес был человеком, влияние которого на то, что происходит не только в Харькове, а вообще в области было в разы выше, чем влияние целого Кабмина, целого Офиса [президента] и премьера с президентом вместе", – сказал нардеп.

Он отметил, что во многих регионах страны "есть самодостаточные сильные лидеры, которые пользуются определенным уровнем доверия, достаточным для того, чтобы игнорировать предписания из центра".

"И это очень плохо. Почему? Потому что каким бы ни был президент, каким бы ни было правительство, но есть ряд вопросов, которые относятся к общегосударственной компетенции. И на местах их надо выполнять", – объяснил Рахманин.

Нардеп считает, что сейчас "нормальной коммуникации нет, нормальной координации нет, то есть регионы живут своей жизнью, Офис президента живет своей жизнью, а Кабмин делает вид, что он является независимым органом".

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%, а на тот момент глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер занял только третье место. 16 декабря в берлинской клинике "Шарите" Кернес умер. 23 декабря его похоронили.

Теги: Харьков, Кабинет Министров, Геннадий Кернес, Сергей Рахманин, правительство, Харьковская область, регионы, премьер-министр, Офис президента Украины, Кабмин
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