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Рахманин: Если бы COVID-19 не было, то этой власти пришлось бы его выдумать

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин отметил, что на эпидемию COVID-19 можно списать любой пропал властей.

Рахманин заявил, что COVID-19 не является оправданием провалов
Рахманин заявил, что COVID-19 не является оправданием провалов
Фото: wikipedia.org

Нынешней украинской власти выгодна корронавирусная инфекция. Об этом председатель фракции "Голос" в Верховной Раде, народный депутат Сергей Рахманин заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 23 декабря.

"По большому счету, если бы COVID-19 не было, то этой власти пришлось бы его выдумать. COVID-19 – это вызов для любой страны, даже страны с мощной финансовой системой, с запасом прочности, с постоянной демократией в хорошем смысле этого слова. Но сейчас можно любой вопрос, любой провал списать на COVID-19, с одной стороны. С другой стороны, COVID-19 – это такая штука, когда можно перенаправить внимание общества с любой проблемной истории на него", – сказал он.

Нардеп подтвердил, что власть "этим занимается".

По словам Рахманина, COVID-19 не является оправданием того, что когда президенту Украины Владимиру Зеленскому и его партии "Слуга народа" "пришло время что-то демонстрировать – демонстрировать оказалось достаточно сложно".

По состоянию на 23 декабря в Украине зарегистрировано 989 642 случая коронавирусной инфекции, из них 10 136 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 17 172 пациента с COVID-19, выздоровело 615 660 человек.

Теги: эпидемия, Сергей Рахманин, президент, инфекция, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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