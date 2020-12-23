Рахманин о Зеленском: Человек на ходу, на колене придумывает, что будет делать дальше

В отличие от пятого президента Украины Петра Порошенко, действующий президент Владимир Зеленский не относится к людям, которые способны слушать других, считает глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин.

Президент Украины Владимир Зеленский "слишком уверен" в своих силах. Об этом председатель фракции "Голос" в Верховной Раде, народный депутат Сергей Рахманин заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 23 декабря.

"Я с ним встречался последний раз достаточно давно и, честно говоря, у меня было непреодолимое желание больше не встречаться. Он – человек, который слишком уверен в своих силах, а силы эти очень ограничены", – сказал нардеп.

По его словам, "человек может расти над собой, если умеет слушать других".

"У меня не сложилось впечатление, что Владимир Александрович Зеленский относится к категории людей, которые способны слушать", – отметил Рахманин.

На вопрос журналиста, умел ли слушать предшественник Зеленского, пятый президент Украины Петр Порошенко, нардеп ответил, что "здесь несопоставимые вещи".

"Порошенко умел слушать и делать по-своему. Но Порошенко знал и умел, когда попал на пост президента, гораздо больше. Можно так или иначе оценивать действия Петра Порошенко как президента, его администрации, министров, которых он предлагал на должности, но у него был набор людей определенной компетенции, определенной квалификации. У него было представление, как и куда он движется. Можно спорить с этим курсом, но он был. Здесь же человек на ходу, на колене придумывает, что он будет делать дальше. Это точно не для президента история", – объяснил Рахманин.

Он считает, что Зеленский должен был до принятия присяги знать, чем должен заниматься президент, "а он это эмпирически, с советами постигал только тогда, когда стал президентом".

"Для человека, который занимает такую должность – это слишком дорогое удовольствие: за бюджетные средства заниматься самоидентификацией. Он до конца все равно не поймет. И отсюда мы видим его метания от попытки быть академическим политиком до возвращения снова к простому парню", – заявил Рахманин.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Согласно опубликованным 23 декабря 2020 года результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге, имея 26,5% поддержки.