Проститься с Кернесом пришло около 110 тыс. человек

Прощание с мэром Харькова Геннадием Кернесом продлили на час из-за большого количества людей, сообщила замначальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

Проститься с мэром Харькова Геннадием Кернесом пришло около 110 тыс. человек. Об этом "Укринформу" 23 декабря сказала замначальника отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.

Она отметила, что церемония длилась около пяти часов.

"Количество людей, с 9.00 до 14.00 принявших участие в прощании с мэром Харькова Геннадием Кернесом, с соблюдением правил карантина, достигло 110 тыс. Мероприятие продлили более чем на час по желанию тысяч людей, которые пришли в театр", – заявила она.

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Видео: Суспільне Харків / YouTube

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. 23 декабря его похоронили.