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23 декабря, 2020
 
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"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра

По словам бизнесмена Павла Фукса, который был другом харьковского мэра Геннадия Кернеса, первой в завещании покойного указана его гражданская жена Оксана Гайсинская.

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У Кернеса осталось два сына, пасынок и 11-летняя дочь, которую он скрывал
У Кернеса осталось два сына, пасынок и 11-летняя дочь, которую он скрывал
Фото: gepard59 / Instagram

Бизнесмен Павел Фукс в интервью, которое 23 декабря опубликовано на сайте издания "Страна", заявил, что его друг – харьковский мэр Геннадий Кернес упомянул в своем завещании двух сыновей, пасынка и гражданскую жену Оксану Гайсинскую.

"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и [пасынок] Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом [сыновья] Кирилл и Даниил", – рассказал Фукс.

Он подчеркнул, что сын Гайсинской Родион любил Кернеса, которого считал своим отцом, больше других детей.

"Родион от него не отходил", – заверил Фукс.

Бизнесмен сообщил, что посоветовал родственникам Кернеса продать харьковский отель "Националь", в котором тот жил, так как это место у семьи покойного вызывает грустные воспоминания.

н им не нужен. Убытки и грустные воспоминания. Он там мучился", – подытожил друг покойного.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По официальной информации, у Кернеса есть три сына: Кирилл Кернес (1982), Даниил Привалов (1988) и Родион Гайсинский (1992) – ребенок от предыдущих отношений Гайсинской. После смерти Кернеса Гайсинский сообщил, что называл его папой и считал близким человеком.

В феврале 2020 года в интервью блогеру Рамине Эсхакзай Кернес подчеркнул, что они с Гайсинской никогда не были в браке.

После смерти Кернеса стало известно, что в Лондоне у него растет 11-летняя дочь София. Фукс не уточнил, указана ли она в завещании Кернеса.

Теги: Геннадий Кернес, смерть, дети, наследство, Павел Фукс, Родион Гайсинский
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