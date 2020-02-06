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06 февраля, 2020
 
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"Я не слежу за ее личной жизнью". Кернес прокомментировал отношения с Оксаной Гайсинской

Мэр Харькова Геннадий Кернес признался, что всегда состоял со своей гражданской женой Оксаной Гайсинской в свободных отношениях, и не будет ревновать, если узнает о ее личной жизни.

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Последнее совместное фото пары опубликовано на Instagram-странице Оксаны Гайсинской в 2016 году
Последнее совместное фото пары опубликовано на Instagram-странице Оксаны Гайсинской в 2016 году
Фото: oksanag2406 / Instagram

60-летний мэр Харькова Геннадий Кернес не следит за личной жизнью своей гражданской жены Оксаны Гайсинской. Об этом Кернес рассказал в интервью YouТube-каналу "Ходят слухи"

Мэр Харькова назвал отношения с Гайсинской "свободными". По словам Кернеса, такое решение он принял, "руководствуясь будущим" Оксаны Гайсинской, после того, как на него было совершено покушение. Харьковский городской голова подчеркнул, что они никогда не были женаты.. 

Геннадий Кернес родился в 1960 году в Харькове. В 2006 году стал секретарем харьковского горсовета. Спустя четыре года Кернес был избран мэром города.

28 апреля 2014 года на Кернеса было совершено покушение, в результате которого он получил тяжелые ранения, в результате которых был поврежден позвоночник. С тех пор Кернес потерял возможность передвигаться самостоятельно. 

Оксану Гайсинскую – дочь первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского – СМИ называют гражданской женой Кернеса. Она родилась 1 января 1970 года в Харькове. От первого брака у Гайсинской есть 28-летний сын. 

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, травма
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