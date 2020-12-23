В Харькове похоронили Кернеса. Проститься с ним пришло более 100 тыс. человек. Фоторепортаж
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua
Сегодня в Харькове попрощались с городским головой Геннадием Кернесом, который умер в берлинской больнице "Шарите" после длительного лечения коронавирусной болезни и ее осложнений.
Местное издание "МедиаПорт"
обнародовало фото траурной церемонии. Она проходила в Харьковском театре оперы и балета имени. Попрощаться с Кернесом, по данным полиции, пришло около 110 тыс. человек
, возле театра собралась большая очередь. Политика похоронили на кладбище №2 на улице Пушкинской рядом с бойцами Второй мировой войны, почетными харьковчанами, напротив могилы бывшего главы Харьковской обладминистрации Евгения Кушнарева, отметил "МедиаПорт"
. Кернес руководил Харьковом с 2010 года.