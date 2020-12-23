В Харькове похоронили Кернеса. Проститься с ним пришло более 100 тыс. человек. Фоторепортаж

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В 2017 году в интервью изданию "ГОРДОН" тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес обвинил главу МВД Арсена Авакова в покушении на себя. После смерти Кернеса его близкий друг, бизнесмен Павел Фукс сказал, что покойный считал иначе.