Фукс: Где покушение, а где Аваков? Кернес считал, что это русские его заказали

В 2017 году в интервью изданию "ГОРДОН" тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес обвинил главу МВД Арсена Авакова в покушении на себя. После смерти Кернеса его близкий друг, бизнесмен Павел Фукс сказал, что покойный считал иначе.

Фукс: Когда в Кернеса выстрелили, я взял одного парня – бывшего спецназовца, он посмотрел на отчет полиции и сказал, что так стрелять учат в учебниках ГРУ Фото: strana.ua

Бизнесмен Павел Фукс заявил, что экс-мэр Харькова Геннадий Кернес не считал причастным к покушению на себя министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом он сказал в интервью "Стране", опубликованном 23 декабря.

Журналистка отметила, что Кернес постоянно обвинял Авакова в организации покушения на него, которое произошло в 2014 году. В 2017 году в интервью изданию "ГОРДОН" он заявил, что считает Авакова заказчиком покушения.

"Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести ему свидетельство о моей смерти. Министр внутренних дел лично высказывается о Кернесе, позиционирует его с титушками и "русской весной", намекает: мол, избавим страну от этого негодяя, вырвем его с корнем. А как вырвать с корнем? Только убить?" – говорил Кернес.

"Это он выстраивал себе защиту. Медийную. Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб", – ответил "Стране" Фукс – близкий друг Кернеса.

По словам Фукса, обвинения в адрес Авакова были способом защиты от уголовных производств, в которых фигурировал Кернес.

"Он готовился к интервью с этими тезисами. Он выводов [о заказчиках] никаких не делал. Надо знать Кернеса. Он когда хочет – говорит, а когда не хочет – молчит, щурится, кривляется, изображает мимикой лица. Я просто за 33 года научился его понимать. Он считал, что это русские его заказали. Когда в него выстрелили, я взял одного парня – бывшего спецназовца, он посмотрел на отчет полиции и сказал, что так стрелять учат в учебниках ГРУ", – отметил бизнесмен.

Российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей утверждал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что Кернес, тогдашний председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, а также бизнесмены Фукс и Юрий Димент в 2014 году получили деньги от российских властей, чтобы Харьковский регион "хлебом-солью встретил российские танки", но когда спецоперация не удалась, полученный аванс сразу вернули только Фукс и Добкин.

Кернес и Димент, по данным Соловья, "решили перехитрить Москву". "Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса. А [Димент], в назидание другим, был вообще убит", – отметил Соловей.

Кернес был в политике с 1998 года, когда его впервые избрали депутатом Харьковского горсовета. В 2006 году он руководил избирательной кампанией кандидата на пост харьковского городского головы Михаила Добкина, одержавшего победу на выборах.

В марте 2010-го его назначили председателем Харьковской областной государственной администрации, а с октября того же года он занял пост мэра города. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с бывшим градоначальником. Проститься с ним пришли около 110 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.