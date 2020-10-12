ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Добкин: Версия профессора Соловья, что в 2014 году я брал деньги у россиян, – вранье. Жена спрашивает, где ее доля

Российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей заявил, что Кремль в 2014 году подкупил руководство Харькова и Харьковской области для того, чтобы регион "хлебом-солью встретил российские танки", но спецоперация не удалась. Он утверждал, что тогдашний глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин был в числе тех, кто получил первый транш от российских властей. Добкин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону опроверг слова Соловья.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Добкин: Версия профессора Соловья конечно же, вранье. Во-первых, мне неприлично об этом говорить. Во-вторых, у меня жена спрашивает, где ее доля
Добкин: Версия профессора Соловья – конечно же, вранье. Во-первых, мне неприлично об этом говорить. Во-вторых, у меня жена спрашивает, где ее доля
Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону опроверг заявление российского политолога, доктора исторических наук Валерия Соловья о получении денег "за сдачу Харьковской области Российской Федерации". 

Соловей в интервью Гордону заявил, что первый транш в размере $500 млн представители тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова передали Докбину, мэру Харькова Геннадию Кернесу, а также бизнесменам Павлу Фуксу и Юрию Дименту. Когда спецоперация не удалась, сказал профессор, Добкин и Фукс "вернули деньги сразу же, без разговоров, как только Кремль от них это потребовал". Кернес и Димент, по данным политолога, отказались, после чего на мэра Харькова совершили покушение и он "вернул свою долю аванса", а Димент "в назидание другим, был вообще убит". 

Добкин отметил, что не хотел комментировать в СМИ слова Соловья. 

"Никогда в жизни. Ну это же будет оправдание, это же будет неправильно. Почему я должен что-то комментировать, что в принципе разрывает мой мозг?" – сказал он журналистке Наталье Влащенко, отвечая на просьбу дать комментарий. 

"И вот эта вся ситуация потом... Я записывал обращение к вам двоим, наверное, раз 10. Это то же самое, что было с тем легендарным [предвыборным] роликом. Если склеить... Только это мой телефон. Я же никому не даю", – добавил он. 

Добкин уточнил, что ему "не нужны были деньги от России". 

"У меня были ключи от военных складов. И моя должность предполагала, что я могу за несколько минут оружие, которое хранится в разных местах с боеприпасами, саккумулировать в одном месте и устроить маленькое бордельеро, которое показалось бы всем...", – пояснил экс-глава Харьковской ОГА. 

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону. 

Журналист спросил, правдива ли информация, озвученная политологом. 

"[Версия профессора Соловья] – конечно же, вранье. Во-первых, мне неприлично об этом говорить. Во-вторых, у меня жена спрашивает, где ее доля", – ответил Добкин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Весной 2014 года в восточных и южных регионах Украины, в том числе в Харькове, проходили пророссийские акции протеста. Ситуация в городе обострилась 6 апреля, когда пророссийские активисты захватили облгосадминистрацию.

7 апреля 2014 года сепаратисты объявили о создании "Харьковской народной республики". В тот же день вечером продолжавшие митинг на площади Свободы сторонники Антимайдана бросили в здание облгосадминистрации "коктейль Молотова". Начался пожар на первом этаже, через пару часов его удалось локализовать.

8 апреля спецподразделение "Ягуар" провело антитеррористическую операцию по освобождению здания ОГА от сепаратистов.

Теги: Россия, Михаил Добкин, Харьков, Кремль, Валерий Соловей, деньги, подкуп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Жена Уиллиса показала мужа и дочерей на природе
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Уилсон позировала в купальнике с возлюбленным-миллиардером
Умерла звезда бондианы Нолан
Умерла звезда бондианы Нолан
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Это мой последний сезон". Шоптенко прокомментировала участие в "Танцах со звездами"
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
"Наконец-то крутой образ". В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Дочь Белуччи и Касселя прокомментировала участие в съемках для французского глянца
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
Мама Каменских поделилась осеннним снимком
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
Loboda впервые показала лицо двухлетней дочери
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Папка глаза закатил и балдеет". Семилетняя дочь Пугачевой и Галкина сделала массаж своему отцу
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни
Винник победил COVID-19. Как выглядит певец после болезни
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Это невероятно смешно". Ткач и Яма спародировали Могилевскую на шоу "Маскарад"
"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами
"Орешки что надо", "Удобно ставить уколы". Никитюк посветила голыми ягодицами
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
Андре Тан рассказал, почему не общается с Могилевской
  Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
Экс-участница "Танцев со звездами" Dj Nana: Конфликты? Я знаю, как настраивают участников
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
"Доктор, вы ли это?" Подписчики Комаровского не узнали его в кепке, маске и очках
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
Королева предупредила, что на днях может разразиться новый скандал с участием членов ее семьи
  "Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
"Я понял, что хочу покончить жизнь самоубийством". Крутой рассказал, как Собчак довела Лещенко
Сын Оксаны Марченко женился
Сын Оксаны Марченко женился
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Свекровь мечты. Особенно после развода". Солистка "НеАнгелов" Каминская высказалась о бывшей свекрови
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
"Нас теперь пятеро". В семье Ребрик появилась еще одна девочка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS