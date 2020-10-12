Добкин: Версия профессора Соловья, что в 2014 году я брал деньги у россиян, – вранье. Жена спрашивает, где ее доля

Российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей заявил, что Кремль в 2014 году подкупил руководство Харькова и Харьковской области для того, чтобы регион "хлебом-солью встретил российские танки", но спецоперация не удалась. Он утверждал, что тогдашний глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин был в числе тех, кто получил первый транш от российских властей. Добкин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону опроверг слова Соловья.

Добкин: Версия профессора Соловья – конечно же, вранье. Во-первых, мне неприлично об этом говорить. Во-вторых, у меня жена спрашивает, где ее доля Фото: Ростислав Гордон / gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону опроверг заявление российского политолога, доктора исторических наук Валерия Соловья о получении денег "за сдачу Харьковской области Российской Федерации".

Соловей в интервью Гордону заявил, что первый транш в размере $500 млн представители тогдашнего помощника президента РФ Владислава Суркова передали Докбину, мэру Харькова Геннадию Кернесу, а также бизнесменам Павлу Фуксу и Юрию Дименту. Когда спецоперация не удалась, сказал профессор, Добкин и Фукс "вернули деньги сразу же, без разговоров, как только Кремль от них это потребовал". Кернес и Димент, по данным политолога, отказались, после чего на мэра Харькова совершили покушение и он "вернул свою долю аванса", а Димент "в назидание другим, был вообще убит".

Добкин отметил, что не хотел комментировать в СМИ слова Соловья.

"Никогда в жизни. Ну это же будет оправдание, это же будет неправильно. Почему я должен что-то комментировать, что в принципе разрывает мой мозг?" – сказал он журналистке Наталье Влащенко, отвечая на просьбу дать комментарий.

"И вот эта вся ситуация потом... Я записывал обращение к вам двоим, наверное, раз 10. Это то же самое, что было с тем легендарным [предвыборным] роликом. Если склеить... Только это мой телефон. Я же никому не даю", – добавил он.

Добкин уточнил, что ему "не нужны были деньги от России".

"У меня были ключи от военных складов. И моя должность предполагала, что я могу за несколько минут оружие, которое хранится в разных местах с боеприпасами, саккумулировать в одном месте и устроить маленькое бордельеро, которое показалось бы всем...", – пояснил экс-глава Харьковской ОГА.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону.

Журналист спросил, правдива ли информация, озвученная политологом.

"[Версия профессора Соловья] – конечно же, вранье. Во-первых, мне неприлично об этом говорить. Во-вторых, у меня жена спрашивает, где ее доля", – ответил Добкин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Весной 2014 года в восточных и южных регионах Украины, в том числе в Харькове, проходили пророссийские акции протеста. Ситуация в городе обострилась 6 апреля, когда пророссийские активисты захватили облгосадминистрацию.

7 апреля 2014 года сепаратисты объявили о создании "Харьковской народной республики". В тот же день вечером продолжавшие митинг на площади Свободы сторонники Антимайдана бросили в здание облгосадминистрации "коктейль Молотова". Начался пожар на первом этаже, через пару часов его удалось локализовать.

8 апреля спецподразделение "Ягуар" провело антитеррористическую операцию по освобождению здания ОГА от сепаратистов.