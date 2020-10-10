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Добкин: Зеленский еще может встать, тряхнуть головой, сказать: "...б вашу мать, вы чего мне тут понатворили?"

Президент Украины Владимир Зеленский может провести в стране "в хорошем смысле революцию", заявил бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

 
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Добкин считает, что за Зеленским "пойдут люди"
Добкин считает, что за Зеленским "пойдут люди"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин считает мягкой формулировку "в стране все летит в тартарары". Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос журналиста. 

Гордон спросил, может ли президент Украины Владимир Зеленский "встать и уйти". 

"Зеленский еще может встать, тряхнуть головой, сказать: "...б вашу мать, вы чего мне тут понатворили?" Взять вокруг себя людей, независимо от их бывшего политического прошлого и взглядов на жизнь, – по направлениям, где он видит, что нужно усилить. И сделать в стране в хорошем смысле революцию. И за ним пойдут люди. У него есть рейтинг", – ответил Добкин. 

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону.

Он не исключил, что в Украине скоро могут назначить внеочередные выборы в Верховную Раду. 

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В первом туре президентских выборов в марте 2019 года он набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял пятый президент Украины Петр Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, который провели в сентябре, за Зеленского готовы проголосовать 31,8% избирателей, которые определились с выбором. 
ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Михаил Добкин, выборы, Владимир Зеленский
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