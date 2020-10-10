Добкин: Зеленский еще может встать, тряхнуть головой, сказать: "...б вашу мать, вы чего мне тут понатворили?"

Бывший народный депутат, экс-глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин считает мягкой формулировку "в стране все летит в тартарары". Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос журналиста.

Гордон спросил, может ли президент Украины Владимир Зеленский "встать и уйти".

"Зеленский еще может встать, тряхнуть головой, сказать: "...б вашу мать, вы чего мне тут понатворили?" Взять вокруг себя людей, независимо от их бывшего политического прошлого и взглядов на жизнь, – по направлениям, где он видит, что нужно усилить. И сделать в стране в хорошем смысле революцию. И за ним пойдут люди. У него есть рейтинг", – ответил Добкин.

Добкин: Янукович – п...здун еще тот. Полный текст интервью Добкина Гордону.

Он не исключил, что в Украине скоро могут назначить внеочередные выборы в Верховную Раду.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. В первом туре президентских выборов в марте 2019 года он набрал 30,24% голосов, второе место с 15,95% занял пятый президент Украины Петр Порошенко, они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся в конце апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, который провели в сентябре, за Зеленского готовы проголосовать 31,8% избирателей , которые определились с выбором.

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