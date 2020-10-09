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Сотрудники Национального авиационного университета просят Зеленского не допустить рейдерского захвата вуза людьми Табачника

Преподаватели Национального авиационного университета в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому отмечают, что в последние полтора года начались раскрытие и приостановка коррупционных схем предыдущего руководства – команды экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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Увольнение нынешнего ректора в вузе назвали незаконным
Увольнение нынешнего ректора в вузе назвали незаконным
Фото: nau.edu.ua

Преподаватели Национального авиационного университета обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить вуз от рейдерства. Заявление опубликовано 9 октября на сайте университета.

"Трудовой коллектив Национального авиационного университета обращается за поддержкой и защитой в угрожающей ситуации, сложившейся вокруг деятельности Национального авиационного университета, апогеем которой стало расторжение контракта с легитимно избранным ректором Владимиром Николаевичем Исаенко", – говорится в обращении преподавателей и профессоров вуза.

Сотрудники отмечают, что за последние полтора года под руководством ректора Исаенко начались раскрытие и приостановка коррупционных схем предыдущего руководства. В частности, это касается незаконного строительства на территории университета жилых зданий, сдачи в субаренду имущества университета, что прямо запрещено действующим законодательством Украины, и прочих нарушений.

Однако, отмечают работники университета, руководство Министерства образования и науки Украины вместо того, чтобы поддержать вуз в борьбе с коррупцией предыдущих руководителей, незаконного уволило нынешнего ректора университета. Работники выступили против того, что с 21 октября 2020 года к руководству возвращаются представители именно той команды, которая, по их словам, и занималась коррупцией.

"Что планируется? Захватить университет. Пробудить в нем бесчинства. Продать землю", – сказано в заявлении.

Сотрудники подчеркивают, что "основываясь на ценностях, отраженных в стратегии развития Национального авиационного университета, принципах автономии и академической свободы участников образовательного процесса, согласно закону Украины "О высшем образовании", трудовой коллектив университета требует вмешаться в ситуацию и не допустить как грубого нарушения многочисленных норм действующего законодательства, так и прекратить попытки разрушения университета, инспирированные "командой [экс-министра образования Дмитрия] Табачника – [экс-проректора НАУ Максима] Луцкого", которые несут реальную угрозу уничтожения флагмана подготовки авиационных кадров Украины".

Теги: образование, коррупция, захват, авиация, преподаватели, Владимир Зеленский, президент, вузы, имущество, обращение
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