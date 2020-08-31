ГОРДОН
 
 
Инна Костыря
Инна Костыря

Доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В новом учебном году украинским университетам все-таки придется внедрять смешанное и онлайн-обучение

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Известное неизвестное.

Уже завтра начнется учебный год в Украине. Впрочем, до сих пор никто не уверен, каким образом он будет проходить и как будет происходить обучение в течение всего учебного года. Министерство образования Украины в середине августа провело даже специальную онлайн-конференцию "Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020–2021". Указанная конференция, в работе которой приняли участие представители Минобразования, Минздрава, эксперты и представители международных организаций, обозначила рамки, в которых, возможно, будет происходить обучение. В частности, были озвучены и рекомендации по обучению в высшей школе в Украине.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил в своей презентации, что правила и ограничения учебного процесса в регионах будут зависеть от того, до какого уровня эпидемической безопасности он отнесен – "зеленого", "желтого", "оранжевого" или "красного". Для регионов с "зеленым" или "желтым" уровнем нет никаких ограничений для начала учебного процесса и посещения учебных заведений. Для "оранжевого" уровня действуют ограничения посещения учебного процесса группами более 20 человек. Таким образом, при "оранжевом" уровне университетам и другим заведениям придется внедрять смешанное очно-дистанционное обучение. При "красном" уровне, соответственно, запрещено посещение учебных заведений, поэтому всем вузам придется перейти на дистанционное онлайн-обучение.

Поскольку адаптивный карантин продлили до 1 ноября 2020 года и наверняка продолжат впоследствии дальше, то у университетов есть определенные обязательства по организации учебного процесса, независимо от уровня эпидемической опасности. Вот несколько из них. Руководство вуза должно назначить ответственное лицо за соблюдение временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий на время действия карантина. Необходимо определить процедуру действий в случае выявления заболевания COVID-19 в заведении. Закупить все необходимые средства защиты, организовать их централизованный сбор для утилизации, провести обучение по использованию индивидуальных средств защиты, разработать маршруты движения студентов и задействовать максимальное количество входов в заведения.

В презентации заместителя министра образования Андрея Витренко было отмечено, что высшие учебные заведения самостоятельно должны принимать решения по организации графика учебного процесса, начала учебного года с учетом региона, уровня эпидемической опасности, показателей заболевания, обеспечения противоэпидемических мероприятий. Вузам придется ввести масочный режим, температурный скрининг, социальное дистанцирование, ограничения на количество студентов в аудиториях и библиотечных залах, а также усиленную санитарную обработку помещений и поверхностей.

Один из американских коллег поделился в соцсетях тем, как его университет начал работу в условиях карантина. Он отметил, что университет дал выбор преподавателям, как они хотят преподавать свой курс – вживую или дистанционно. Даже те курсы, которые преподаются очно, фактически проходят в смешанной форме: одни студенты учатся в аудиториях, другие – онлайн. Социальная дистанция в помещениях – два метра, масочный режим, заполнение анкет состояния здоровья в начале рабочего дня, усиленная уборка и дезинфекция помещений.

В сложившихся условиях украинские университеты начали самостоятельно решать, как организовывать обучение в условиях карантина. Одни решили ввести обучение в смешанной форме, когда часть студентов учится одну неделю в стенах университета, а другая – дистанционно. Потом они меняются местами. Некоторые заведения решили, что студенты первых курсов бакалавриата и магистратуры начнут очное обучение на определенный период – для ознакомления с обучением и адаптацией в университете, а все остальные курсы – начнут обучение дистанционно. При этом первым курсам бакалавриата и магистратуры, которые все же начнут обучение в аудиториях, дали понять, что в дальнейшем возможен переход на дистанционное обучение.

Таким образом, университетам все-таки приходится внедрять смешанное и онлайн-обучение в новом году, при этом они самостоятельно должны решать, какими платформами и инструментами будут пользоваться. Благо Министерство образования подготовило специальные рекомендации по внедрению смешанного обучения в вузах. Хотя должна отметить, что наткнулась я на эти рекомендации совершенно случайно, а чтобы найти их на сайте министерства – это отдельная задача-головоломка. А то, что и как Минобразования рекомендует университетам по внедрению онлайн- и смешанной системы обучения, – это тема для отдельной колонки.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, образование, эпидемия, Министерство образования, учебный год, студенты, вузы, Минобразования, Инна Костыря, пандемия
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