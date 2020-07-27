ГОРДОН
 
 
Инна Костыря
Инна Костыря

Доктор политических наук, проректор Киевского национального университета культуры и искусств.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Учебный год, скорее всего, начнется по смешанной системе. Это вызов для преподавателей, которым нужно обеспечить обучение в аудитории и онлайн

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Смешанное обучение: как подготовиться?

Сегодня, после того как правительство продолжило адаптивный карантин до 31 августа 2020 года, становится все больше понятно, что 1 сентября учебный год как в школах, так и в университетах, скорее всего, начнется по так называемой смешанной системе. Это предполагает разделение групп студентов как минимум пополам, которые поочередно будут учиться в аудиториях и онлайн. Такая схема позволит уменьшить количество студентов, которые одновременно будут находиться в аудитории, чтобы обеспечить соблюдение безопасной дистанции в 1,5–2 м между людьми в аудиториях.

Такой подход к обучению, конечно, ставит перед преподавателями и университетами важные вызовы. Ведь нужно обеспечить одновременное преподавание в аудитории и онлайн. Иначе такой подход как минимум вдвое увеличит временные нагрузки на преподавателей.

Понятно, что весной, когда только был объявлен карантин, переход на онлайн-обучение был форс-мажором и каждый спасался, кто как мог. Сегодня есть немного времени и небольшой опыт, чтобы лучше подготовиться. Всем очевидно, что онлайн обучение не может полноценно заменить традиционное обучение и общение преподавателей и студентов в аудитории. Поэтому нужно подходить к онлайн-инструментам не как к альтернативе обучению в аудитории, а просто как к другому образу и инструментам обучения. Хотя американские коллеги провели исследование, которое показало, что в среднем успеваемость студентов, которые учатся онлайн, хуже, чем у тех, которые традиционно учатся в аудиториях.

Тем не менее, выбор в нынешних условиях пандемии и карантина у нас небольшой, поэтому стоит прислушаться к рекомендациям наших западных и украинских коллег, которые приобрели успешный опыт преподавания онлайн. Так, в одном из западных специализированных онлайн-изданий, посвященных высшей школе, профессор с опытом преподавания онлайн поделился своими рекомендациями по организации успешного онлайн-обучения.

В частности, первым шагом он советует подготовить четкий учебный план и методику оценки (для этого он записывал специальное видео), каждый студент должен с этим ознакомиться и подтвердить, что он просмотрел требования и согласен с ними. Это сразу правильно сформирует ожидания и настроение студентов о процессе обучения и курса. Далее он советует ввести больше асинхронного обучения, чтобы студенты могли выполнять задания или прослушать записанную лекцию в удобное для них время.

Конечно, он советует консультироваться с IT-специалистами, какую платформу выбрать для вашего курса, учитывая потребности и задачи курса. В одной из своих предыдущих колонок я делилась ссылкой на краудсорсинговий ресурс, где американские университеты и преподаватели собирают информацию о том, какие платформы и онлайн-инструменты используют для организации онлайн-обучения. Надеюсь, этот ресурс пригодится и моим украинским коллегам.

Важная рекомендация от американского коллеги: переосмыслить свою роль и преподавание материала – записывать короткие лекции, не более 10–15 мин, которые будут лучше восприниматься студентами. Лучше выкладывать несколько коротких лекций в неделю, чем одну на 45–50 мин. Лекции должны иметь только основной материал – главные концепции и принципы, а остальное нужно отдать на откуп обсуждению, экспериментальным задачам, практическим упражнениям, которые бы направляли студентов во время самостоятельного изучения материала и способствовали обмену знаниями между собой. Будьте модератором онлайн-дискуссий, направляйте дискуссии в нужное русло, задавайте дополнительные вопросы, позволяющие студентам двигаться в правильном направлении, но не вмешивайтесь чрезмерно в процесс.

Получить больше знаний и информации по преподаванию онлайн или смешанным курсам преподавателям университетов можно прослушав бесплатный курс на Coursera (Assessment in Higher Education: Professional Development for Teachers). Как говорится, учиться никогда не поздно. Для тех, кому трудно прослушать курс полностью на английском языке, можно обратиться к украинским коллегам, можно прослушать специальный открытый курс, на котором с вами поделятся опытом, идеями и испытанными практиками того, как сделать онлайн-курс интересным, мультимедийным, интерактивным и современным, или почитать рекомендации в материале об особенностях подготовки и адаптации рабоче-тематического плана дисциплины для смешанного и дистанционного обучения.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, исследование, карантин, преподаватели, учебный год, Инна Костыря, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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